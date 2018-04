Cafetaleros 2-0 Dorados Espera Rival en la Final del Ascenso

* EL EQUIPO DE TAPACHULA LOGRÓ UN GLOBAL DE 5-2, CON LO QUE SE AFIANZA COMO CANDIDATO AL TÍTULO.

* LA OTRA LLAVE PARA LA FINAL LA DECIDIRÁN LEONES NEGROS Y ALEBRIJES DE OAXACA.

Estadio La Corregidora; 21 de abril.- Cafetaleros venció dos goles por cero a Dorados en la vuelta de semifinales del Clausura 2018 en ASCENSO Bancomer MX. Con este resultado, Tapachula se impuso en el global 5-2. Los goles del encuentro fueron de Leonardo Ramos al 86´ y Eduardo Pérez al 90´.

Los chiapanecos esperan rival en la gran final del Clausura 2018.

EL PARTIDO

El Gran Pez necesitaba ganar y desde un inicio lo buscó. Eran dueños del balón. Tapachula decidió esperar, manejando la ventaja que obtuvo en el partido de ida. Al 9´, llegó el primer aviso sinaloense. Gustavo Ramírez desbordó, llegó a línea de fondo, metió diagonal retrasada que se paseó por toda el área sin encontrar un compañero.

La respuesta de Cafetaleros se dio de manera fortuita. Un rebote dejó sólo a Leonardo Ramos, el atacante definió cruzado ante la salida de Cristian Campestrini, pero la redonda se fue por un lado. Era el minuto 18.

Dorados generó otra oportunidad de gol. Fue por la banda derecha. Vinicio Angulo metió servicio al corazón del área, el cual cabeceó Gustavo Ramírez, pero la dirección no fue la idónea. Después de un inicio vibrante, el ritmo bajó un poco.

Al 42´, una vez más apareció Ramírez dentro del área chiapaneca; sin embargo, Gaspar Servio achicó de manera adecuada para tapar su portería. Se acabó la primera parte sin movimiento en los cartones.

Los dirigidos por Francisco Ramírez necesitaban goles y salieron a buscarlos. Gustavo Ramírez tuvo otra oportunidad, pero una vez más Gaspar Servio evitó la caída de su marco. Era el minuto 50. Tapachula no renunció al ataque y Diego Guerra estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo potente, el cual rechazó Cristian Campestrini al 59´.

El tiempo avanzaba y ambos clubes intentaban hacer daño en la portería rival. Los sinaloenses tenían muchos hombres de ofensiva, pero faltaba idea. Cafetaleros generó y en dos ocasiones Richard Okunorobo apareció con barridas precisas para alejar el peligro.

Al 86´, el Gran Pez estaba volcado al frente. Situación que aprovecharon los chiapanecos. Edy Brambila le puso medio gol a Leonardo Ramos, quien únicamente tuvo que empujar con parte interna, un tanto que olía a final. Eduardo Pérez selló el triunfo visitante desde los once pasos al 90´.

Cafetaleros ganó en Sinaloa y es el primer finalista del Clausura 2018 en el ASCENSO Bancomer MX. Agencias