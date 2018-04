Destacan en el Primer Debate Presidencial Señalamientos de Corrupción y Propuestas Para Combatir la Violencia

“Yo, como tú, amo profundamente a México; vamos a cambiar juntos este país”: Margarita Zavala.

“Es tiempo sacar a los partidos políticos, el cáncer de México”: Jaime Rodríguez “El Bronco”.

“Creo en un México unido y próspero”: José Antonio Meade.

“En este proyecto cabemos todos; lo podemos lograr”: Ricardo Anaya.

“Se va a tener un gobierno que represente a pobres y a ricos; no les fallaré, quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas”: Andrés Manuel López Obrador.

* ANAYA OFRECE UN CAMBIO GENERACIONAL EN EL PODER; EL “BRONCO” CORTAR LAS MANOS A DELINCUENTES; OBRADOR ACABAR CON LA CORRUPCIÓN; MARGARITA LA INCLUSIÓN DE MAS MUJERES EN LA POLITICA, Y MEADE UN GOBIERNO CON HONESTIDAD.

CDMX.- Con acusaciones, la mayoría no contestadas, concluyó el Primer Debate Presidencial celebrado en el Palacio de Minería, moderado por los periodistas Denis Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento.

Los candidatos que participaron fueron Ricardo Anaya Cortés, por la coalición “Por México al Frente”; Andrés Manuel López Obrador, por la coalición “Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de la coalición “Todos Por México”, y los independientes Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y Margarita Zavala.

Los aspirantes presentaron sus propuestas sobre tres rubros divididos en bloques: Seguridad Pública y Violencia, Combate a la corrupción e Impunidad, Democracia y Pluralismo.

Democracia y pluralismo

Meade expresó que cada una de sus propuestas tienen soporte financiero y viabilidad. Más adelante señaló que en los últimos 20 años el país ha pasado por todo y en algún momento todos los políticos se han prestado a ayudar menos uno; señaló que Obrador no ha aportado su voz a favor de ninguna causa.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que en este momento se encuentra realizando una consulta con los ciudadanos para formar sus promesas de campaña. “Márqueme raza, WhatsApp, para que me digan qué tenemos que hacer, para que sea un compromiso de ambos”.

López Obrador manifestó que no lucha por ser Presidente, sino que busca la transformación del país. Al cuestionarle sobre su tercer intento por ser presidente, contestó que “no es una elección más, y cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato”. Y al responder si aceptaría los resultados en caso de perder, el tabasqueño dijo que “desde luego que sí, en la democracia se gana o se pierde, pero vamos a buscar que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral porque los de la mafia del poder son muy mañosos”.

A pregunta de Sarmiento a Ricardo Anaya sobre ¿cuál es el mecanismo concreto para que cumpla sus promesas de campaña? El candidato del Frente dijo que será a través de estos ejes: prensa libre, sociedad civil fuerte, gobierno de coalición y revocación de mandato.

Margarita Zavala propuso la creación de un Observatorio Ciudadano que siga el cumplimiento de sus propuestas realizadas durante su campaña. Respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, aseguró que cree que debe hacerse entre hombre y mujer, pero que respeta todas las formas de matrimonio.

Combate a la corrupción

En el segundo bloque dedicado a la Corrupción, el candidato José Antonio Meade expresó que no basta hablar de honestidad, se tiene que demostrar. Más adelante, mencionó que Morena es un partido que no transparenta y que Obrador convirtió en un negocio familiar. “Andrés Manuel otra vez vas a perder”, señaló.

López Obrador dijo que va a gobernar con el ejemplo: “Si esto es ser populista que me apunten en la lista”. Va a vender el avión presidencial e incluso ya se lo ofreció a Donald Trump. Cuestionado sobre la respuesta del presidente de Estados Unidos, dijo que aún no le ha contestado.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, le dijo a López Obrador que no acabó con la corrupción cuando fue jefe de Gobierno, al recordar los escándalos de corrupción de Carlos Imaz y René Bejarano. En su segundo derecho de réplica, recordó el libro de AMLO sobre el Fobaproa, en donde varios de los personajes que habla el texto ahora son sus candidatos de Morena. Y a Meade le propuso un nuevo 7de7 donde incluya temas como Odebrecht, el caso de César Duarte, Roberto Borge, socavón en Paso Exprés, entre otros.

A pregunta de Maerker a Anaya sobre sus bienes no transparentados, el candidato de la coalición Por México al Frente dijo que “no hay ninguna acusación en mi contra, utilizaron a la PGR para dañarme, pediré a mi equipo que suban los documentos para que sean públicos”.

El candidato Jaime Rodríguez Calderón señaló que “tenemos que mocharle la mano al que robe”. Una de las moderadoras le preguntó que si “literalmente” y “El Bronco” contestó que sí. Y al refererirse a Obrador sobre el avión le preguntó: “¿Y como estás vendiendo lo que todavía no es tuyo, todavía no ganas, y todavía faltan más de 70 días”.

Al ser cuestionada sobre la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, Margarita Zavala indicó que los casos en este tema durante la pasada administración tuvieron consecuencias y se deslindaron responsabilidades. Propuso además una cárcel especial para los políticos corruptos.

Seguridad Pública

Al cerrar el primer tema sobre Inseguridad, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se puede enfrentar la violencia con violencia y el fuego con fuego y se debe atender a los jóvenes. “Debemos hacer todo para garantizar la paz, no podemos descartar ninguna alternativa y aquí están todos echándome montón”, indicó.

Sobre las respuestas del candidato de Morena, quien señaló que le “están echando montón”, “El Bronco” señaló que “es que dices cada barbaridad, y a los que dicen barbaridades hay que cuestionarlos”

Para enfrentar a la delincuencia organizada es necesario fortalecer la investigación y meter a la cárcel a los criminales, no sacarlos de éstas, señaló José Antonio Meade. “Andrés Manuel no hay duda que haces equipo con los malos”, le dijo.

Al arranque del primer debate presidencial en el Palacio de Minería, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, señaló que él pudo ser una de las víctimas de la violencia del país, y cuestionó al resto de los candidatos.

“Yo pude ser uno de esos muertos. Meade ¿te han secuestrado a una hija de dos años?, Anaya ¿alguna vez has sufrido tres atentados por luchar contra la inseguridad de este país?, también usted Margarita. Andrés ¿alguien te ha matado a un hijo?. Tengo la experiencia por ser una víctima de este país y de los malos gobiernos.

En su oportunidad, Andrés Manuel López Obrador aclaró que su propuesta de amnistía no significa impunidad. “Se ha manejado de manera mal intencionada que yo quiero sacar de la cárcel a todos lo que han cometido delitos”. Aclaro que elaborará un plan y definirá con expertos el objetivo.

No obstante, Ricardo Anaya respondió que la idea de una amnistía fue un fracaso en Colombia y aseguró que fue un fracaso el tema de la inseguridad cuando Obrador fue jefe de gobierno capitalino y recordó la marcha de medio millón de personas que salieron entonces a manifestarse.

El abanderado del PRI, por su parte, mencionó que el tabasqueño es un “títere de los criminales”, puesto que “quieres perdonar lo imperdonable”. Sun