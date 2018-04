Urge Mejorar la Economía de Chiapas con Estricto Cuidado Ambiental: LAM

* Señala el Senador en el Marco del Día Mundial de la Tierra.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril de 2018.- En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Senador Luis Armando Melgar, señaló la urgencia de mejorar la economía de Chiapas con un estricto cuidado ambiental, ya que el rumbo económico de los chiapanecos, sólo está en el buen manejo de los recursos naturales a través de los agronegocios y el turismo productivo, pero sobre todo, erradicando la corrupción que devasta la naturaleza.

“Necesitamos impulsar una conciencia ambiental de manera precisa, no podemos permitir que las selvas, los bosques y el agua de Chiapas sigan siendo devastados por la depredación humana, los recursos naturales generan empleos productivos, hoy tenemos que refrendar nuestro compromiso y dar soluciones reales a los problemas ambientales”, puntualizó Melgar.

Expertos señalan que a pesar de las acciones de conservación, México ha perdido más de 250 Mil hectáreas de bosque, mostrando a Chiapas como uno de los Estados del país con un alto índice de deforestación, por ello, urge acabar con malas prácticas y la corrupción ambiental que ponen en peligro estos recursos naturales.

Cabe destacar que Melgar fortalece el “Acuerdo por la defensa y protección del medio ambiente”, con una intensa agenda que exige atención inmediata de las autoridades federales a una serie de problemas que dañan nuestro patrimonio natural, además, fomenta acciones sociales como campañas y retos para mantener limpios playas, ríos, lagos, selvas y bosques de Chiapas.

“En Chiapas, no debería existir pobreza, tenemos selvas, bosques y la tercer reserva de agua dulce más importante del país, la peor amenaza para el futuro es no entender que estos recursos son el único camino para que nos vaya bien, debemos darle una oportunidad a la tierra y sumarnos para salvar los recursos naturales que construyen un Chiapas productivo, basta de corrupción”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa