Debate Presidencial en México Acapara la Atención Nacional y en el Extranjero

*FUE VISTO POR 13.7 MILLONES DE PERSONAS POR TELEVISION Y REDES SOCIALES. *DESTACAN REACCIONES SOBRE EL DEBATE. *MANIFIESTAN QUE ANAYA Y “EL BRONCO” LLEVARON INICIATIVA.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril.- Un día después del Primer Debate Presidencial en México, el desenlace ha acaparado la atención de la sociedad, que mantiene opiniones confrontadas, pero el evento fue considerado tan relevante que es seguido de cerca en muchas regiones del mundo, a través de la prensa internacional.

Para la revista especializada en economía mundial, Forbes, en las reacciones al primer debate, los medios de diferentes países informaron sobre la confrontación de propuestas entre los cinco candidatos a Los Pinos.

En la Unión Soviética, el diario Russia Today, opinó que no hubo un ganador claro. La crónica de ese medio se centra en el enfrentamiento de los contendientes con Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), y considera que su estrategia se basó más en defender sus propuestas que de los ataques y acusaciones ajenas.

En su opinión, José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) no presentó pruebas para sostener la acusación contra AMLO de tener tres departamentos no declarados a su nombre.

Los independientes “tuvieron una actuación discreta”, según ese periódico, y destaca la propuesta de “El Bronco” de cortar la mano al servidor público que robe.

En tanto, el Al jazeera de Qatar, analizó el debate desde la perspectiva de las propuestas de los candidatos para erradicar el crimen y la violencia en México.

Aparte de exhibiciones de balas y gráficos, considera que se manifestó una falta de ideas innovadoras y todas muy generales, a excepción de la propuesta de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” (Independiente) y de la sugerencia de AMLO de perdonar a los criminales.

En relación con esta última, el periódico explicó a sus lectores que el morenista no dio más detalles de esta propuesta en el debate.

Associated Press, que provee a los periódicos ABC News y Washington Post, entre otros, destaca los ataques de los contrincantes a López Obrador y pone el acento en la moderación del discurso de este último. Primero, en su intención de dialogar sobre cualquier tema que afecte a México. Segundo, cuando dijo que su gobierno representaría tanto a ricos como a pobres.

AP considera que López Obrador apareció centrado y bien preparado. También recalcó que todos los candidatos, incluido Meade, reconocieron el fracaso de las leyes contra el crimen y el reforzamiento de la policía.

Para el periódico español, El País, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, preparó el debate hasta el último detalle y cómo empezó con tensión por parte de los organizadores.

Se temía, dijo, que se repetiría el mismo error que el Debate de la Ciudad de México, ocurrido días antes, al que consideró aburrido.

AMLO fue “previsible” y que le costó adaptarse a la dinámica del evento, pues no acudió a los ensayos, dijo. También que Anaya creó un momento de tensión cuando mostró la foto del candidato priista con César Duarte.

Para los lectores de la Madre Patria y de las naciones colindantes, narró los momentos más memorables de la noche, desde la bala de “El Bronco”, una acción que calificó como un “primer golpe dramático”, y la propuesta de “mochar” la mano al funcionario que robe.

De igual forma, la amnistía de AMLO, la “fábrica de pobres” que es México, y el reto de Anaya a Meade para que aclare los casos de corrupción que han envuelto al PRI en los últimos años, entre otros.

Mientras que el semanario internacional Newsweek, se enfocó a dar una amplia explicación sobre lo que supone entendió de la propuesta del “Bronco” de cortar la mano a los servidores públicos.

El rotativo The Irish Times, del Reino Unido, considera que AMLO salió indemne del debate a pesar de la actuación fuerte de Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC).

Afirmó que el panista, aún cuando fue un orador ingenioso, le faltó un golpe final durante su intervención, aún cuando pudo darle más votantes e hizo los deberes, ya que atacó a López Obrador por haber criticado en uno de sus libros al corrupto, Alfonso Romo, y que ahora es ahora parte de su equipo.

También considera que José Antonio Meade no aprovechó el escenario ni su exposición fue lo suficiente para respaldar su campaña.

Por su parte, el Turkish Telegraph, de Turkía, opinó que Ricardo Anaya fue el ganador de la noche. Además, que AMLO cumplió con su promesa de no entrar en confrontaciones y se mantuvo la compostura, aunque precisó que eso se debió para no mostrar su “peor rival”: su carácter.

Resumió que los ataques al tabasqueño superaron las propuestas de los candidatos para combatir la inseguridad. En torno a los independientes, los vio sin posibilidades de ganar el 1 de Julio y tuvieron un papel más discreto, además del nerviosismo de Margarita Zavala durante su participación.

Para el The New York Times, el escenario real de este primer debate fue el malestar y el enojo generalizado entre los mexicanos: así como una población al punto del hartazgo que reconoce entre sus principales males a la corrupción sistémica, la violencia, los desaparecidos y la desigualdad.

Los pronósticos sobre las estrategias de los candidatos de cara al debate también se vieron confirmados en los esfuerzos focalizados de los cuatro contendientes en atacar y subrayar propuestas de López Obrador en las que consideran hay inconsistencias, subrayó.

Al recabar la opinión de analistas políticos, catedráticos y especialistas en la materia, detalló que el debate consistió -en gran medida- en un esfuerzo de los candidatos por debilitar al puntero, al criticar sus propuestas más polémicas, como la amnistía a criminales, en un momento en el que los índices de homicidios han alcanzado niveles históricos.

Asimismo, que Anaya destacó en articulación y elocuencia: que se mostró como el mejor preparado, firme y convincente en el contexto del debate. Este desempeño favorable podría significar un fortalecimiento del candidato en las encuestas y de su posición como el opositor más fuerte al candidato de Morena.

La Opinión de los Candidatos

Por su lado, los candidatos también expresaron sus opiniones en las últimas horas sobre su desempeño en el careo entre sus contendientes.

Ricardo Anaya, a través de las redes sociales se declaró ganador del debate y, desde su punto de vista, las propuestas que presentó fueron las mejores.

Mientras, Meade dijo a los medios de comunicación: “Me declaró ganador del debate y declaró ganador a México, yo creo que en este ejercicio democrático el que podamos escuchar y contrastar es muy positivo”.

Más tarde difundió un video en el que asegura que “se rifó” en el intercambio de ideas y destacó sus propuestas. Asimismo, se dijo seguro de que tendrá dos nuevos departamentos, en alusión a una declaración de AMLO en la que dijo que si se los encontraba se los regalaba, y que no aparecen en su declaración patrimonial.

En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, señaló que no se sentía como el ganador del primer debate, ya que el tiempo que le dieron no fue el suficiente para presentar sus propuestas.

“Es difícil decir en un debate todo lo que los mexicanos necesitan escuchar para poder despertar y quitarse la pata del pescuezo de los partidos políticos. Interactuemos más”, abundó.

Por su parte, Margarita Zavala en un video compartido por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, emitió un mensaje desde su casa de campaña, en donde se declaró como la ganadora.

Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que se dijo ganador y agradeció a los ciudadanos por su respaldo.

“Tenemos nosotros la razón y la razón, más temprano que tarde, triunfa”, expresó. Mesa de la Redacción.