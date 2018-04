SAGARPA Adeuda Pago de Estímulos de 10 Mil toneladas a Soyeros

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- El Frente Común de Productores de Soya del Soconusco se pronunció porque el Gobierno Federal a través de la Sagarpa, les pague los estímulos a la producción del programa Pro Oleaginosas de las más de 10 mil toneladas que cosecharon en el ciclo 2017.

Conrado López Muñoz, represente del Consejo de Soyeros del Soconusco, dijo que hay molestias por la falta de pago a los 300 productores que ven en ese estímulo una oportunidad para poder sembrar el ciclo 2018 que ya está en puerta, pero al estárselos retrasando se ven obligados a caer en manos de agiotistas o en las casas de empeño para tener dinero y poder sembrar preparar la tierra, comprar semillas y sembrar.

No cuentan con capital ni con créditos, “no hay banca de primer piso para los productores de soya, porque no podemos cumplir los requisitos que nos piden, entonces tenemos que empeñar nuestros bienes para que nos den un préstamo”.

Cada vez las autoridades les exigen más documentación y requisitos, por lo que pidió una mesa de trabajo con el Delegado en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

“En una minuta de trabajo firmada el 19 de abril de este año, los soyeros de la región solicitan a las autoridades que el seguimiento de la operación de la mecánica en sus diferentes etapas se les notifique en tiempo y forma para poder subsanar las inconsistencias por irregularidades que pudieran observarse, para obtener la opinión positiva favorable del programa y darle el debido proceso y no quedar en estado de indefensión para obtener los beneficios de los programas en mención”.

En entrevista donde también estuvo presente Cornelio Linares Arceta, en representación del presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, Cruz López Durán, explicó que es lamentable que de 1500 Pesos por tonelada que les pagaban como estímulo a la producción del programa Pro Oleaginosas, hoy, el Gobierno Federal en lugar de incrementarlo se los bajaron a 500 Pesos, con el argumento de que no presupuesto.

Aseguró que han sido institucionales, pero no se vale que en lugar que haya más presupuesto para el campo, las autoridades lo disminuyan, “queremos como productores que nos cumplan y no es posible que aún les deben lo del 2017, cuando ya estamos próximos a iniciar nuestras siembras y no tenemos recursos económicos”.

Por su parte, Raúl Arroyo Alvarado, presidente del grupo de trabajo ‘Soyeros de Buenos Aires’, municipio de Mazatán, precisó que el 19 de Abril tuvieron una reunión en Sagarpa donde les informaron que hubo una ampliación para la apertura de ventanilla para el 15 de Mayo, lo cual es favorable para unos, pero les dilata un poco más el pago de los estímulos para el campo.

Calificó de preocupante las acciones implementadas por las autoridades, toda vez que perjudican enormemente al campo que cada vez está descapitalizado, no pueden avanzar porque tienen deudas y ya se acerca la temporada de siembra y aun no hay recursos que debieron de entregarles desde el año pasado. EL ORBE / Rodolfo Hernández González