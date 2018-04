¡¡ Chivas Campeón de CONCACAF ¡!

Derrota en Penales 4-2 al Toronto

De la manera más sufrida, luego de perder la ventaja que tuvo desde la Ida y que todavía incrementó en esta Vuelta, Chivas llegó hasta lo último para obtener su boleto al Mundial de Clubes mediante una serie de penales dramática.

El Rebaño se coronó en la Liga de Campeones de Concacaf, luego de comenzar este juego con gran confianza tras la victoria por 2-1 la semana pasada e irse adelante temprano esta noche por 1-0 con un jugadón de Rodolfo Pizarro que firmó Orbelín Pineda.

Sin embargo, el Guadalajara dejó escapar una ventaja parcial de 3-1 en el global porque el Toronto FC remontó y llegó así la tanda definitiva, donde los de Matías Almeyda no fallaron ni un solo disparo, para obtener un título que no ganaban desde 1962.

Fue al minuto 18 el gol de Orbelín que desató la fiesta en el Estadio Akron, pero no contaron con que de nuevo el Toronto descontaría rápido porque al 25’ Jozy Altidore puso el 1-1 al definir dentro del área después de una desconcentración defensiva.

La tensión fue mayor cuando Sebastian Giovinco se quitó por única vez la marca de Michael Pérez y al 44’ le dio la ventaja al Toronto, además del empate en el global al definir con un potente disparo.

Chivas vivió un bajón de juego durante buena parte del partido, pero se recuperó entrado el segundo tiempo. El partido se convirtió en un toma y daca, en el que Víctor Vázquez mandó un disparo muy peligroso que detuvo Rodolfo Cota, quien desde el inició le hizo un atajadón a Altidore.

Pero poco después Jesús Godínez mandó un disparo al poste, para inaugurar los mejores momentos de Chivas, mientras que el cuadro canadiense fue pidiendo los penales, aun cuando Marky Delgado todavía desperdició una gran ocasión frente al arco ya en el tiempo de compensación.

En los penales, Chivas fue más certero porque anotaron Oswaldo Alanís, Godínez, Alan Pulido y Ángel Zaldivar, mientras que por el Toronto solamente anotaron Giovinco y Marky Delgado, ya que Jonathan Osorio reventó el travesaño y Michael Bradley voló su disparo tan lejos como Abu Dhabi, donde estará el Rebaño para el Mundial de Clubes.

Así se mantuvo la hegemonía de la Liga MX porque en diciembre serán 13 años en fila donde un cuadro azteca representa a Concacaf en el “Mundialito”. Además, Matías Almeyda llegó a cinco Finales ganadas, de las siete que el Rebaño ha jugado bajo su mando. Agencias