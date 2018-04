Hoy Todos a Ver Ganar a los Cafetaleros

*8:30 de la Noche en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”

Tapachula, Chiapas; 25 abril.- El mediocampista del Club Cafetaleros, Bruno Tiago Costa Araújo, sostuvo que pondrán todo su esfuerzo y van a luchar al máximo para que la copa de la Liga Mx de Ascenso, se quede en Tapachula.

Esto con relación a la final que sostendrán hoy jueves en punto de las 20:30 horas, en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, contra los Leones Negros de Guadalajara.

En entrevista concedida en las instalaciones de este rotativo a nuestro director general Enrique Zamora Cruz, durante la presentación de la copa en disputa, indicó que el partido de vuelta será al medio día del domingo 29 de abril, en la capital jalisciense.

Comentó que la rutina diaria de todos ellos es la de llevar una vida sana, levantarse muy temprano, desayunar cosas ligeras y nutritivas para que, a partir de las 09:00 horas, inicien su entrenamiento que generalmente concluye tres o cuatro horas después, con una sesión de gimnasio o un partido interescuadras.

A diferencia de la pretemporada, cuando realizan un entrenamiento por la mañana y uno más por la tarde, con agendas muy desgastantes.

En vísperas del partido, afirmó que sus compañeros están muy contentos de haber llegado a las finales y seguros de que se concentrarán para lograr ser campeones.

Dijo que este proyecto se ha venido trabajando desde hace tres años y creo que este ha sido el mejor año para nosotros, pues tuvimos actividades dentro de la Liga de Ascenso y Copa, donde creo hemos logrado buenos resultados.

Es un momento clave, único que estamos viviendo, como equipo estamos muy motivados y creemos que será un partido muy cerrado y estratégico, pero que a quienes nos toque salir a jugar tenemos que entregar todo de nosotros, sudando la camiseta y asiendo que la victoria se quede en casa para posteriormente pensar en el juego de vuelta.

Tiago declaró que han trabajado bien, que han corregido algunos detalles cometidos en partidos anteriores, y hoy ya estamos listos y nos merecemos estar en estas instancias porque hemos hecho una buena temporada; hemos desarrollado un buen futbol, hemos hecho una buena propuesta, y ahora todo eso hay que reflejarlo en nuestro primer compromiso de esta final recibiendo a los Felinos.

Tiago, ha sido uno loa jugadores que más ha convivido con los tapachultecos. Se da su tiempo para platicar con los aficionados, se toma fotografías con ellos, da autógrafos y, a decir de quienes lo han tratado, es una persona carismática y sencilla.

En torno a Tapachula dijo que es una ciudad que inmediatamente le abrió los brazos a su llegada. “Mi familia está muy contenta aquí y mis tres hijos se adaptaron muy rápido”.

Afirmó que durante todo este tiempo en la que ha tomado como residencia a la capital económica de Chiapas, no ha tenido ningún problema de inseguridad. “Recorro las calles y voy a las plazas comerciales con mi familia. Siempre nos han respetado y por eso estamos muy contentos”.

Incluso adelantó que, independientemente del resultado de la final, su deseo es continuar su carrera en Tapachula y que espera tener el apoyo de la directiva para hacer realidad esos planes personales.

Aprovechó para hacer un reconocimiento al Gobierno del Estado, porque dijo que en tres años se hicieron grandes inversiones para impulsar el deporte en Tapachula, no solo con la construcción del estadio olímpico “Manuel Velasco Coello” , sino también de centros recreativos y deportivos, además del rescate de los espacios públicos.

“La ciudad ha cambiado mucho con la presencia de Los Cafetaleros. Ahora hay más turistas, incluyendo a los de Guatemala, así como visitantes de los municipios de la Costa”, afirmó al señalar que el estadio tiene una infraestructura de primer nivel para que desempeñen su trabajo, incluso gimnasios y vestuarios climatizados.

Recalcó que esas grandes inversiones se ven reflejadas en los niños y jóvenes que abarrotan esos lugares para practicar los deportes o ir a presenciar los encuentros profesionales de futbol.

Aplaudió también a la afición de Tapachula, catalogada como la mejor en el país, “porque ha compartido con nosotros los momentos felices, pero también los difíciles, y no se cansan de apoyar”.

Tiago, nacido en Brasil el 23 de marzo de 1989, -llego acompañado de su esposa con quien procrearon tres hijos-, donde jugó en varios equipos, como el Botafogo del Brasil, es un futbolista que se desempeña hábilmente en el centro de la cancha, pero con funciones ofensivas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Nelson Bautista