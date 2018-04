Ninguna Autoridad Mete en Cintura a los Cafres de Colectivos

A diario registran accidentes.

Tapachula, Chiapas, 26 de abril.- Como resultado de la presunta complicidad entre concesionarios y la Secretaría del Transporte no se aplican sanciones ejemplares a los operadores, denunció la comerciante María Guadalupe Cisneros Toledo.

Señaló que los propietarios son personas insensibles y a la hora de un choque lo primero que buscan es que los lesionados firmen la carta de desistimiento para poder dejar en libertad su vehículo y a su conductor, sin importarles que a los heridos les puedan quedar secuelas.

En el accidente suscitado en la 8ª avenida Sur y 22ª calle Poniente, si bien es cierto que la conductora de la camioneta de manera imprudente se incorporó al sentido de Norte a Sur, el operador de la unidad de la ruta Cobach Libertad El Carmen iba a exceso de velocidad y no pudo frenar, tan es así que se pasó las boyas que están frente a la iglesia.

Pidió a los peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado que no se vayan a prestar a “cochupos” con el dueño de esa unidad siniestrada, toda vez que se han vuelto un cuento de nunca acabar los accidentes.

Cisneros Toledo dijo que los inspectores de la Delegación de la Secretaría del Transporte a cargo de Jairo Palomeque Madrid únicamente se dedican extorsionar a los “combieros” en lugar de aplicarle sanciones por ir a exceso de velocidad, música con alto volumen, sobrecupo y carecer de capacitación para el manejo a la defensiva.

La 8ª avenida Sur, entre la 8ª y 24ª calle Poniente, se ha convertido en una vía de alto riesgo porque los conductores de las diversas rutas que transitan hacia el sur de la ciudad empiezan a pelearse el pasaje, sin importarles poner en riesgo a los pasajeros. EL ORBE / Rodolfo Hernández González