Meade Llama a Votar por Quien “Profundice” la Reforma Educativa

Ciudad de México.- En un auditorio del Tecnológico de Monterrey que no alcanzó a llenarse en su parte alta, el candidato presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, fue recibido con aplausos constantes a cada una de sus participaciones, aunque los jóvenes nunca le gritaron “presidente” como sí lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador.

Durante hora y media el aspirante de la alianza PRI, Verde y Panal desplegó largamente su propuesta de nación ofreciendo una economía abierta, diversificada y con respeto al marco jurídico.

El candidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), refrendó su compromiso con la educación.

Sin hacer alusión al video que la organización Mexicanos Primero lanzó esta mañana, en el que cinco niños personifican a los candidatos presidenciales y defienden la reforma educativa, Meade escribió en su cuenta de Twitter:

“Bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa! Me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. #YoMero reitero: primero, la educación”.

El video de un minuto de Mexicanos Primero, transmitido sólo por Televisa, Cinépolis y a través de las redes sociales, muestra a Ricardo, Pepe, Andrés, Margarita y Jaime hablando de la educación que “ellos quieren”, y destacan algunos de los puntos polémicos de la reforma.

El primero en aparecer es Ricardo, quien dice: Me gustaría una educación para logar mis sueños, no los de los políticos.

Sigue el niño que interpreta a José Antonio Meade, quien se presenta: “Soy Pepe, y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos”.

Luego, un pequeño ataviado con una guayabera y con acento costeño defiende justo el punto que ha cuestionado López Obrador. Dice el pequeño: “Soy Andrés, y quiero que a mis maestros les hagan exámenes, como nos los hacen a nosotros”.

El siguiente en participar es Jaime, quien caracteriza al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien, enfundado en pantalón de mezclilla, camisa vaquera y chaleco de cuero, comenta con acento norteño: “Soy Jaime, y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés.

Finalmente, una niña con cabello largo, vestido blanco y un rebozo como los que usa Margarita Zavala, candidata independiente, dice: “Soy Margarita y quiero que el cambio no se detenga”. Agencias