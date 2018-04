Llama Rutilio Escandón a la Civilidad Electoral

* Durante Comicios del Próximo 1 de Julio.

Tuxtla Gutiérrez; 28 de Abril.- No perdamos el tiempo, vamos por la transformación social. El aspirante a la Gubernatura del Estado de la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón, hizo un llamado a los partidos políticos, a los aspirantes a puestos de elección y a todos los involucrados en el proceso electoral, a la civilidad, para construir una gran confianza ciudadana que abone a las elecciones en paz el 1 de Julio.

Impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social, Rutilio Escandón enfatizó que el éxito de la competencia política no depende solo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que está obligado a cumplir con la legalidad y transparencia, sino de todos los actores políticos.La sociedad tiene aspiraciones y sueños, el primero es que haya una jornada electoral en la mayor tranquilidad, que se le permita el ejercicio de su derecho y que este se cuente y tenga un gran peso que obligue a los gobiernos a generar las soluciones que se le demandan y exigen, no podemos perder el tiempo, vamos juntos a construir la gran transformación social, acotó.Escandón enfatizó que los once partidos políticos que participan en la competencia política electoral debemos ser contundentes y coherentes en el actuar, debe prevalecer el respeto a los derechos de la sociedad, a su dignidad, no a las dádivas, no a la compra de votos, de conciencias, no a la manipulación, y en ese sentido, la autoridad electoral deberá estar muy pendiente para aplicar la ley.Hay que tener consideración por la gente que alza la voz, que reclama y que exige soluciones justas a necesidades reales, Chiapas es un Estado con un enorme potencial para su producción agropecuaria, turismo, gastronomía, artesanías, pero hay que aprovecharlas para generar riqueza económica y revertir el rezago social prevaleciente, enfatizó.La gente espera propuestas, hay que dárselas, pero no incurrir en la manipulación y el chantaje con los programas sociales, el pueblo es sabio, sabe discernir las circunstancias, conoce cada partido y a cada candidato, generemos confianza para que ejerza su derecho con la mayor confianza y credibilidad, postergar las soluciones es postergar la paz y la reconciliación, lo que tanto urge para que la gente alcance el desarrollo al que aspira, concluyó. Comunicado de Prensa