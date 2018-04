“Plan Chiapas”, Para Lograr Justicia Social y Tarifas Justas por Parte de CFE: Melgar

* Necesario un Acuerdo Para Pagar Menos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de Abril 2018.- El Senador Luis Armando Melgar continúa fortaleciendo el acuerdo para construir ciudadanía, donde el “Plan Chiapas”, es punta de lanza para lograr justicia social y tarifas justas por parte de CFE.

“Estamos proponiendo un acuerdo honesto y transparente donde en el paquete social de Chiapas, la CFE considere el consumo de luz como un subsidio, con un principio básico; si no tienes trabajo no pagas y si ganas poquito debes tener una tarifa fija para que pagues poquito, así podemos acabar con años de injusticia social y darle rumbo económico a quien más lo necesita”, puntualizó.Cabe destacar que Melgar desde el día uno de su gestión, impulsa intensamente un nuevo pacto con la Federación, exigiendo cancha pareja para los chiapanecos, mismos que son los principales afectados en este gran esfuerzo de sacar adelante a sus familias o a sus negocios, por ello, resulta irracional no replantear las altas tarifas como las que CFE impone en el Estado.Se reconoció que Chiapas es de los que más aporta al país, con una honrosa producción del 45% de energía hidroeléctrica, por ello dijo, “es increíble que en comparación con otros Estados estemos por encima en las tarifas de luz eléctrica, necesitamos acabar con los abusos, la corrupción y la desigualdad que lastima nuestra economía y marca a los dos Méxicos” expresó Melgar.“Vamos avanzando con buenos resultados para acabar con años de injusticia, por ello no descansaremos hasta lograr que la Federación, ofrezca un trato digno para los chiapanecos, con mejores tarifas de CFE, así como igualdad de oportunidades, es urgente construir un Chiapas productivo”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa