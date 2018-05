*Manifiesta Rutilio Escandón Cadenas.

Tuxtla Gutiérrez.- Es una contradicción que Chiapas sea un Estado rico con pueblo pobre, aseguró Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al señalar que su proyecto a la Gubernatura tiene como prioridad revertir esta situación que afecta a miles de familias.

El aspirante impulsado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) destacó que su gobierno no será de ocurrencias ni engaños, sino de propósitos y estrategias bien definidas para atender los temas prioritarios que permitan elevar la calidad de vida de la gente.En este sentido, dejó en claro que se gobernará para todas y todos, sin embargo, se trabajará de manera especial para sacar adelante a la población que por muchos años ha estado en el abandono y la pobreza, como son quienes viven en las comunidades indígenas y rurales.Rutilio Escandón detalló que, de triunfar este movimiento en las próximas elecciones, se trabajará desde el primer día para impulsar decididamente el desarrollo político, económico y social del Estado, al tiempo de precisar que el ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno.“Lo que pretendemos es que el presupuesto realmente beneficie al pueblo, que no haya más corrupción en el manejo de los recursos ni privilegios en el gobierno, garantizaremos que la riqueza de Chiapas se distribuya con justicia”, expresó.Finalmente, manifestó que los principios que impulsan a este movimiento son: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, por ello, dijo, la población puede tener seguridad que todas sus propuestas, a diferencia de las presentadas por otros candidatos, son reales y se pueden alcanzar. Comunicado de Prensa