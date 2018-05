FEMEXFUT “Juega Limpio, Siente tu Liga de Ascenso” Marginan a Chiapas con Cafetaleros y Oaxaca con Alebrijes

*CON BILLETAZOS TELEVISIÓN AZTECA OBSTRUYE EL ASCENSO A LA PRIMERA DIVISIÓN. *PROTESTA INCIATIVA PRIVADA CONTRA LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL POR HUMILLACIÓN A LOS EQUIPOS DE CHIAPAS Y OAXACA, QUE BIEN MERECIDO TIENEN BUSCAR LA PRIMERA DIVISIÓN.

Tapachula, Chiapas; 02 de mayo.- Miles de personas protestaron este miércoles en la explanada del parque central “Miguel Hidalgo”, en contra de Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) que pretende eliminar la posibilidad de que los equipos Alebrijes de Oaxaca y Cafetaleros de Tapachula, asciendan a la primera división de la Liga MX.

Durante toda la temporada no se había tocado el tema en virtud que desde el centro del país se esperaba que otros equipos que tienen contratos con las dos televisoras más grandes de México, ganarían el campeonato de ascenso y, con ello, todo sería un negocio redondo.Sin embargo, Alebrijes ganó el año pasado y Cafetaleros hace una semana se coronó campeón, por lo que ambos equipos disputarán en los próximos días dos partidos para definir quién asciende.Ante esos sorpresivos resultados, ahora la FEMEXFUT ha emitido una serie de acuerdos entre ellos mismos, con los que está dejando fuera el ascenso, gane quien gane.Al enterarse, un grupo de empresarios de la región encabezaron una protesta en Tapachula, porque consideran que se trata de otra humillación para Oaxaca y Chiapas, los estados más marginados y olvidados en el país.Ahí, representantes de los sectores productivos de la región de la Frontera Sur, señalaron que desde un escritorio en la Ciudad de México están viendo por sus intereses económicos, cual vil negocio, sin importarles todo lo que se tuvo que invertir y luchar para que los dos equipos llegaran a la final.“Desde Tapachula te decimos Federación Mexicana de Futbol lo que obligas a decir a los niños en cada partido: juega limpio; siente tu liga de ascenso”, dijeron.En el acto, donde los concurrentes se pusieron la camiseta del equipo, recalcaron que esa inconformidad la harán crecer para que todo el país e, incluso en el extranjero, se enteren del cochinero en que han convertido el control de ese deporte en México.La intención, dijeron, es evitar a toda costa de que el equipo “Lobos” descienda porque terminó en el último lugar de la Liga, y con ello mantener a dos equipos de Puebla en primera división.Por ello la FEMEXFUT le dio la oportunidad de “Lobos” a que pague 120 millones de pesos al equipo vencedor entre Alebrijes y Cafetaleros, o sea, comprarles su lugar en la próxima temporada.Los empresarios dijeron que no es posible que se compre a “billetazo”, que los triunfos del equipo de casa han sido de lucha y sacrificios, y que, por lo mismo, no puede ser posible que se les quiera quitar esa oportunidad de estar jugando en la primera división del balompié nacional, como si fueran mexicanos de tercera.“Creemos que ambos equipos tienen la oportunidad de poder competir y es increíble que se les quiera quitar el privilegio que ambos clubes obtuvieron por su propio esfuerzo desde tiempo atrás”, insistieron.Durante el evento, recordaron que en los últimos tres años, el Gobierno del Estado de Chiapas y la iniciativa privada reconstruyeron por completo el Estadio en Tapachula, accesos y otras adecuaciones en la ciudad para cumplir con los requisitos que fue poniendo la FEMEXFUT en el camino.Es más, esas instalaciones ubicadas al sur de la ciudad, son de los pocos en el país que cuentan con gimnasio y vestidores completamente climatizados.El esfuerzo de los jugadores de Cafetaleros ha sido respaldado por la población en el Soconusco y la Frontera Sur, quienes han abarrotado literalmente al recinto y, por ello, obtuvieron el reconocimiento de la Mejor Porra de la Liga de Ascenso.Es más, ha habido partidos en Tapachula en la que las autoridades han restringido el ingreso y mucha gente ha quedado fuera, al llegar a su máxima capacidad.Cabe recordar, que cada vez que Cafetaleros juega en casa, el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene que disponer de personal adicional, ya que miles de guatemaltecos aprovechan la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para acudir al estadio y ver partidos profesionales.Esto sin contar la derrama económica que eso representa en hoteles, restaurantes, plazas comerciales y la contratación de prestadores de servicios.Apenas el domingo, el candidato a la Presidencia de la República por el PRI, PVEM y PANAL, José Antonio Meade, se pronunció públicamente a favor del Club Cafetaleros para que ascienda, así como el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas, Roberto Albores Gleason,El resto de los candidatos no se ha pronunciado sobre ese tema y han preferido guardar silencio, incluyendo a “ya saben quién” que se preocupa con hacer pacto con la mafia y no fomentar el deporte. José Antonio Aguilar Bodegas no ha dicho “esta boca es mía”. Tapachula merece aparecer en la prensa por fomentar el deporte y no como lo han tachado a nivel nacional con la entrada a maras, cuando ahora tiene la oportunidad de sobresalir en algo tan importante como es el deporte. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello / Nelson Bautista.