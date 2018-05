Busca Cafetaleros el Ascenso a 1ª. División: Diego de la Torre

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo.- Diego Javier de la Torre Muciño, elemento del actual campeón Cafetaleros de Tapachula, previo a la final del ascenso que se estará jugando este sábado en punto de las 20:30 horas, en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, presentó para EL ORBE el trofeo obtenido en este torneo de la liga de Ascenso, el cual estará en disputa para el pase a la Primera División; fue recibido por el Director General de este rotativo, Enrique Zamora Cruz, junto a un centenar de aficionados quienes se dieron cita en nuestras instalaciones.

En entrevista, de la Torre Muciño comentó que da tristeza que la Federación Mexicana de Futbol no le quiera dar la oportunidad de competir en la Primera División a los equipos Cafetaleros o Alebrijes de Oaxaca, quienes este 5 y 12 de Mayo estarán disputando el pase a la categoría de plata.Manifestó que tanto los elementos de Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes de Oaxaca se unieron mediante un comunicado, dirigido a la Federación Mexicana de Futbol para expresar que no están de acuerdo en cómo se está maniobrando la situación, ya que esto le quita credibilidad al futbol mexicano, y a ellos la oportunidad de competir, tornándose en un desprestigio para los jugadores de la liga de Ascenso.Asimismo, señalo que los Cafetaleros han hecho todo lo posible a través de las redes sociales y con apoyo de la Comisión del Jugador, que se respete la oportunidad a uno de estos dos equipos para competir en la Liga Bancomer MX.Dijo que el juego ante Alebrijes se debe jugar ante los diversos comentarios de que si subimos o no, pero gane quien gane debe subir porque hemos luchado para poder llegar hasta esta instancia; comentó que en España hay equipos que juegan en un estadio con menos de 10 mil personas, “por lo que no entendemos por qué en México se les está poniendo esta traba a equipos que le han apostado al futbol y sobre todo, que han luchado para este pase tan importante”, sostuvo.“Tanto cuerpo técnico, directivos, jugadores y hasta aficionados, perseguimos un mismo sueño, defender a muerte el derecho de participar en la primera división del futbol Mexicano”, afirmó.Señaló que a inicios del año futbolístico se realizó una certificación para ver quién cumplía con las especificaciones del máximo circuito, “quizás nosotros no estamos en regla pero se ha venido trabajando en eso y creemos que sí se ha cumplido, pues contamos con un estadio para más de 22 mil espectadores, y el más cercano a nosotros es Tampico, donde entre 8 a 10 mil personas asisten al estadio”. EL ORBE/Nelson Bautista