Protesta COPARMEX, CANACINTRA Y CANACO Contra la Decisión de Impedir el Ascenso a Primera División

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo.- Representantes de diversos sectores productivos de la frontera sur del país, se pronunciaron este jueves en contra de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), por tratar de impedir que los campeones de la Liga de Ascenso, Alebrijes de Oaxaca o Cafetaleros de Tapachula, asciendan a la primera división.

Carlos Murillo Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la localidad, dijo en entrevista que el proyecto de Cafetaleros, así como el rescate y la modernización de los parques y espacios públicos en la región, se impulsaron en esta administración estatal con el espíritu deportivo.Esa estrategia, comentó, fue para combatir las drogas en la juventud y la niñez, fomentar la vida sana y la recreación familiar.Sin embargo, los resultados obtenidos han superado las expectativas, sobre todo en el Club Cafetaleros, que se coronó campeón en la Liga de Ascenso la semana pasada, y Alebrijes que lo hizo el año pasado, quienes disputarán dos encuentros entre ellos para definir quién llegará a la Primera División.Apenas ésta semana se enteraron que la Femexfut decidió que ninguno de esos dos equipos asciendan y que, en lugar de eso, reciban un pago económico de Lobos Buap de Puebla, para que éste permanezca en el circuito, aún cuando al quedar en último lugar, debe descender, señaló.“Es lamentable cuando al deporte lo transforman en un negocio para el beneficio de un grupo de empresarios del centro del país, sin importarles lo que eso representa a dos Estados tan pobres, como Oaxaca y Chiapas”, indicó.Y es que, asegura que la llegada de Cafetaleros ha producido efectos colaterales positivos, entre ellos el aumento en el arribo de miles centroamericanos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) en su deseo de presenciar encuentros profesionales, así como una importante derrama económica.Consideró que bloquear las aspiraciones legales del conjunto local, solamente se puede entender como un odio a los habitantes de la frontera sur, tan sólo por ser chiapanecos.Afirmó que cada vez que hay futbol en Tapachula o llega un espectáculo de primera calidad, la derrama económica es muy importante, sobre todo en comercios locales, plazas, hoteles, restaurantes, transporte y prestadores de servicios.“Eso ha venido a ser un aliciente por los problemas del campo que todos conocemos. Ahora ya no dependemos solo de los cultivos sino del turismo, en cualquiera de sus facetas”, opinó al señalar que, si hay voluntad de parte de los directivos de la Femexfut, todo se puede arreglar.Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, Fidel Gómez López, reconoció que desde la llegada de ese equipo a Tapachula, ha traído grandes beneficios a la población en general de toda la región.“Si queremos un bienestar para Tapachula y los municipios aledaños, ya es tiempo de hablar con la verdad y de ponernos de acuerdo”, indicó, al dejar en claro que ese flujo de recursos económicos ya son prioritarios para la vida cotidiana.Sin embargo, comentó que el Club Cafetaleros ya demostró que deportivamente está preparado para llegar al máximo circuito del balompié mexicano. Y si hubiese algún requisito que cumplir se haría con todas las formas y normas que soliciten, no hay mejor afición en el sur de la república que la que maneja los cafetaleros de Tapachula.Hizo un llamado para que los candidatos a Gobernador establezcan, desde ahora, compromisos para que el proyecto no solamente sea sexenal sino que ya quede establecido como parte de la estrategia de desarrollo económico y turístico de la frontera sur.Señaló que los empresarios deben de tomar las cosas en serio y colaborar en las inversiones, tal y como ocurre en otras regiones del país y del mundo, donde hay equipos profesionales de futbol o de otros deportes.Mientras que, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, Vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la región, dijo que el sector empresarial respalda plenamente a los Cafetaleros, no únicamente en lo deportivo sino también en su lucha por evitar que, por cuestiones administrativas, le impidan el ascenso. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello