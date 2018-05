Se Compromete Rutilio Escandón a Emprender Combate a la Pobreza

* Para Proteger a los más Vulnerables.

Con el compromiso de trabajar para verdaderamente combatir la pobreza, Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, llegó a San Andrés Duraznal, municipio indígena de Chiapas que por primera vez fue visitado por un aspirante a la Gubernatura.

El abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) presentó las propuestas orientadas a impulsar el desarrollo de la entidad, mismas que fueron aplaudidas por las y los habitantes de este municipio, considerado como uno de los más pobres.Rutilio Escandón, acompañado por el dirigente estatal del PT, José Antonio Hernández Hernández, y Héctor Hugo Roblero Gordillo, llamó a seguir unidos y organizados para llegar más fortalecidos a la elección del 1 de Julio, cuando se definirá el rumbo que tendrá Chiapas en los próximos seis años.“Nuestro proyecto busca una verdadera transformación, queremos que en el Estado ya no exista esta gran desigualdad que nos lastima, que todas y todos tengamos oportunidades para salir adelante y vivir dignamente”, explicó.En este sentido, señaló que sus propuestas forman parte del amplio proyecto impulsado por el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, con quien hace años visitó este municipio perteneciente a la región De Los Bosques.Precisó que se pretende garantizar que, en Chiapas, y en general en todo México, el presupuesto realmente beneficie al pueblo, que no haya más corrupción en el manejo de los recursos ni privilegios en el gobierno, por ello aseguró que se bajarán los altos salarios a los funcionarios de arriba para aumentar a los de abajo.“Vamos a destinar recursos a lo verdaderamente importante, lo que la gente nos ha pedido en nuestros recorridos: quieren empleos bien pagados, acceso a la salud, educación gratuita y de calidad, y que realmente se combata la pobreza”, detalló.Finalmente, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” explicó a fondo diversas propuestas que beneficiarán a toda la población como es el rescate del campo con la siembra de 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales; la entrega de becas a jóvenes para que no abandonen sus estudios y puedan capacitarse laboralmente; así como el incremento en el monto de las pensiones para adultos mayores, entre otras. Comunicado de Prensa