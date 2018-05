Cafetaleros Golea 5-1 a los Alebrijes de Oaxaca En la Final por el Ascenso a la Primera División

5-1 de Ventaja, nos Vemos en Oaxaca.

* CAFETALEROS DEMOSTRÓ QUE ES EQUIPO DE PRIMERA CON UNA VICTORIA ABULTADA QUE DEJA PRACTICAMENTE SENTENCIADA LA ELIMINATORIA.

* EL CUADRO TAPACHULTECO FUE MUCHO EQUIPO PARA LOS OAXAQUEÑOS.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- Cafetaleros de Tapachula superó con estupendo marcador de 5-1 a los Alebrijes de Oaxaca, en el primer duelo de Final por el Ascenso Torneo 2017-2018, ayer por la noche en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, donde 17 mil 500 espectadores abarrotaron este inmueble.

El partido arrancó con ritmo y pronto el cuadro local apareció al minuto 4 a través de Leo Ramos, quien remató dentro del área rival para abrir la pizarra.

Luego del gol, los de casa seguían dominando este encuentro, pero poco a poco el conjunto visitante trató de reaccionar.

Debido a la intensidad del partido el camiseta 5 de los Alebrijes, Emilio Mac Eachen, se llevó el cartón preventivo tras cometer una falta a los contrarios.

Los Cafetaleros no bajaban el ritmo y al 16′, Leo Ramos buscaba una segunda anotación con un fuerte remate que mandó a un costado de la portería de Edgar Hernández.

Luego de esta jugada el equipo Alviberde cedió el esférico a los Alebrijes, donde el juego se desarrolló en la media cancha, sin que ambos tuvieran oportunidades claras a gol.

Poco a poco Cafetaleros fue apareciendo y al minuto 30, Christian Bermúdez casi lograba el segundo gol para el cuadro local, tras haber sacado un fuerte disparo que fue detenido por el cancerbero Edgar Hernández.

Un minuto después, el mismo Christian Bermúdez quedó mano a mano contra el guardameta visitante, pero éste se lució haciendo buena atajada ante su oponente.

Los comandados por Gabriel Caballero no se rendían pues seguían dando un gran espectáculo, donde Adolfo Domínguez buscó conectar el balón dentro del área rival pero apareció José Tehuitzil, rechazando la pelota de su área.

El juego estaba de extremo a extremo y debido al buen ambiente que se vivió en el cierre de la primera mitad, los albiverdes Williams Díaz y Leo Ramos se dejaron pintar de amarillo.

Para la parte complementaria, de nueva cuenta el cuadro local saltó al terreno de juego teniendo el dominio del balón y con Edgar Bárcenas estaba cosechando el 2-0, en el minuto 49.

Los Alebrijes, al verse superados comenzaron a caer en desesperación y al 56, Armando Escobar se estaba llevando el cartón preventivo.

Cafetaleros no dejó de buscar la portería de sus oponentes y al 57′, consiguieron ampliar el marcador a 3-0, por medio de Félix Araujo, que le daba momentáneamente la victoria a los de casa.

A pesar de que los oaxaqueños estaban siendo superados, estos nunca bajaron la guardia, y al 60 estaban acortando la pizarra a 3-1, por conducto de Sergio Nápoles, quien apareció con certero remate de cabeza.

El técnico Gabriel Caballero no dejaba de dar indicaciones a su equipo que mostró un buen partido y al 62′ estaba apareciendo por segunda ocasión Edgar Bárcenas, que de rápido contragolpe apareció para aumentar el marcador 4-1.

Con la ventaja obtenida, el estratega tapachulteco realizó algunos cambios mandando a la regadera al hombre gol de Tapachula, Leo Ramos, quien cedió la entrada a su compañero Eduardo Pérez, además de la salida de Adolfo Domínguez, para darle algunos minutos a Diego Javier de la Torre.

Asimismo, el cuadro visitante movió a José David Toledo y mandó al terreno de juego a Carlos Omar Cauich.

A pesar de los diversos cambios que se llevaron a cabo de parte de ambos equipos quienes mataron por un momento el ritmo de juego, los jugadores de Cafetaleros no se conformaban con el resultado por lo que metieron el pie sobre el acelerador y al 82,’ Luis Hernández aparecía con fuerte remate de cabeza, para sentenciar a los Alebrijes de Oaxaca en este primer duelo de ida por la final de Ascenso, dejando la pizarra en 5-1.

Los Alebrijes no aparecieron en este primer partido y se espera que para el próximo encuentro que se estará jugando en tierras oaxaqueñas, si desea el campeonato necesita superar el marcador ante los Cafetaleros, que están a un paso de quedarse con el título de la final de Ascenso. El ORBE/Nelson Bautista