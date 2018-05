Iglesia Católica Realizó Marcha por la Vida en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- Para exaltar el valor y la importancia de la vida, integrantes de la iglesia católica que también se pronunciaron contra el aborto, el odio y la inseguridad, recorrieron las principales calles de la ciudad y concluyeron en la iglesia de San Agustín donde fue oficiada una misa.

El padre Jorge Humberto Lázaro Vázquez, dijo que la marcha por la vida se realizó este día en distintas partes del mundo, que tiene por principio fundamental valorar la vida, “todo lo que va contra la vida es la violencia, el aborto, la prostitución, el alcoholismo, las drogas”.

“El objetivo también es crear una cultura nueva en Tapachula, desde la iglesia católica, desde nuestra fe, y es necesario que a través de esta marcha hagamos notar qué es lo que la iglesia piensa y qué es lo que ha pensado desde tiempos antiguos acerca de la vida, a veces la vida no se valora ni se tiene en cuenta todos sus sentidos, pero la vida del hombre vale mucho, muchas veces no se valora y se destruye”, dijo.

El sacerdote señaló que “el mandato más grande del señor es no matarás y todo lo que va encaminado a la violencia va encaminado hacia una muerte, va encaminado hacia el odio, porque el odio es la primera forma de muerte, cuando se odia a otro se convierte en un asesino, porque está matando al otro con sus actos”.

“Matamos la naturaleza con veneno, tiramos basura donde quiera, vivimos en una cultura de la muerte, es necesario valorar la vida personal y la de los demás”, afirmó Lázaro Vázquez.

Portaban diversas pancartas en las que se podía leer “no a los asesinatos, sí a la vida”, “ya basta de asesinatos y violencia”, entre otras. EL ORBE/Rodolfo Hernández González