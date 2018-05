“Descaro” del Descenso MX, Subasta el Triunfo que Obtendrá Cafetaleros

FEMEXFUT Juega Limpio

*PODRA ASCENDER CUALQUIER OTRO EQUIPO, SIN IMPORTAR QUE TAN BIEN O MAL LE FUE EN LA TEMPORADA, DEJANDO SIN POSIBILIDADES A CAFETALEROS DE TAPACHULA, QUE LLEVA UNA VENTAJA DE 5-1 ANTE ALEBRIJES EN EL PARTIDO DE IDA Y QUE EL SÁBADO EN OAXACA JUGARA LA VUELTA, EN BUSCA DEL ASCENSO.

Tapachula, Chiapas; 07 de mayo.- Como si se tratara de una discriminación racial o étnica para Chiapas, el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, dejó abierta la posibilidad de que podrá ascender cualquier equipo certificado, sin importar que tan bien o mal le fue en la temporada, menos el campeón Cafetaleros.

Con aires de grandeza, éste lunes contestó algunas preguntas a los representantes de la prensa, incluyendo las relacionadas a la polémica que se ha desatado porque están impidiendo que el equipo de Tapachula llegue al primer circuito, a pesar de que ha demostrado en la cancha tener ese derecho.

Primero alegaban que el estadio era muy chico y ahora ya cuenta con una capacidad superior a los 22 mil aficionados; luego argumentaban que la plaza no llenaba, y la afición de la frontera sur se ubicó en ésta temporada en primer lugar de afluencia de toda la liga de ascenso, incluso de varios de primera división.

Es más, en alguna ocasión se quejaron de las áreas en donde se cambian de ropa los jugadores y hoy, el estadio local cuenta con un gimnasio y vestidores completamente climatizados, como muy pocos los tienen en el país.

Hubo quien argumentó que el estacionamiento era pequeño y se construyó uno grande; luego alegaron la integridad de los jugadores pero, a diferencia de lo que ocurre en gran parte del país, en el campo de Tapachula no hay mallas ni barreras, porque no se requieren, ya que las miles de familias que conforman la afición, solo llegan a divertirse sanamente y han demostrado pleno respeto, además esa maya se arregla en un día.

Mientras todo eso sucede, el equipo Lobos Buap de Puebla, quedó en el último lugar del torneo de Liga y por lo mismo fue declarado descendido.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) le está dando la oportunidad que reúna 120 millones de pesos y con ello continuar en la primera división, como si no hubiera pasado nada. Para reunir ese dinero, le están dando de plazo máximo hasta este viernes 11 de mayo.

Como si ese cochinero no fuera suficiente, ahora Bonilla dio a conocer que si Lobos Buap no puede reunir ese capital, entonces la Asamblea de la Liga determinará si se jugará con 17 equipos o entre aquellos clubes que hayan certificado, se subaste el lugar, como si el deporte se comprara y se vendiera.

Es decir, pueden escoger a determinado equipo que haya quedado a mitad de la tabla, o incluso en los últimos lugares, para premiarlo con el ascenso a través del dedazo.

Para dejar en claro el desprecio hacia Chiapas, recalcó que el reglamento no cambiará y que, por lo tanto, Cafetaleros de Tapachula no podrá ascender, asi arreglen sus instalaciones que dicen no tener,

Todo parece indicar que el meollo del asunto deriva de la firma de los equipos con dos televisoras para la transmisión de los partidos, así como la elección de los patrocinadores que ellos designen.

Otra teoría señala que un acaudalado millonario, propietario de un equipo de futbol del extremo norte del país, se quejó de que le quedaba muy lejos para venir a jugar a Tapachula o a Oaxaca, y que de alguna manera había convencido a los directivos.

Sea cual fuere la razón, el ascenso a la Liga Mx ha dejado a flote que en México, vale más el dinero que la legalidad y el espíritu deportivo, sobre todo en aquellos que, una y otra vez, exigen que todos jueguen limpio, menos ellos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello