Intensos Vientos Afectan la Ciudad Cayeron Arboles, Ramas y Plafones

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo.- Los intensos vientos que se registraron anoche en el municipio, provocaron la caída de árboles, ramas y algunos plafones, confirmó el titular de Protección Civil Municipal, Francisco Pérez Morales.

De acuerdo al funcionario, alrededor de las 19 horas entraron a la cabecera municipal vientos de hasta 60 kilómetros por hora, los cuales duraron alrededor de 15 minutos.

En el Centro Recreativo Los Cerritos, dos grandes árboles se desplomaron sobre el área de juegos infantiles, pero afortunadamente no hubieron lesionados.

En diversas colonias de la ciudad fueron atendidos reportes de caída de ramas, pero no fue suspendido el servicio eléctrico.

Mientras que en el centro, plafones y algunos adornos de locales comerciales se vinieron abajo, pero a pesar de que caer sobre el flujo vehicular, no se reportaron daños ni víctimas.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se pronostican vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora (km/h) en Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, vientos fuertes con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

En contraste, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se prevén en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello