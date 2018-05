Aseguradora Niega Hacer Válido el Pago a Viajeros

*Usuarios Heridos en Accidente Están Desamparados.

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- Familiares de personas que resultaron lesionadas en un choque en el que se vio involucrada una unidad del transporte colectivo urbano de la ruta Cobach-Libertad-El Carmen, denunciaron que la empresa aseguradora Quálitas se niega hacer efectivo el seguro de viajero.

Julia Zebadúa González, acompañada de otros agraviados, lamentó que en esta tragedia se encuentran solos, desamparados, sin el respaldo de la Secretaría del Transporte, toda vez que el propietario del carro de pasaje argumenta que su operador no fue el causante del choque, que se le atravesó la conductora de una camioneta.

“El chofer iba a exceso de velocidad en zona urbana y por eso no pudo evitar el choque con la conductora que se le atravesó, no lo digo yo, lo firman los lesionados, situación de la que se aprovecha la aseguradora para evadir su responsabilidad”, añadió.

En el accidente ocurrido el día 25 de Abril en la 8ª Avenida Sur y 22 Calle Poniente, dos de sus hijas que viajaban como pasajeras resultaron lesionadas. Julissa Melanie, de 22 años de edad, presenta golpes en el rostro, mientras que Amanda de Jesús tiene tres costillas rotas y está postrada en una cama en su domicilio particular, porque ante la falta de recursos ya no pudieron atenderlas en el Hospital Regional porque no hay medicamentos ni equipos.

Los lesionados no han recibido ningún tipo de apoyo económico para sus curaciones, añadió, y el día del percance los llevaron al Hospital Regional, en lugar de un sanatorio, donde permanecieron encamados haciendo gastos fuertes en medicamentos, cuando debieron haber recibido mejor atención, pagado por el seguro de viajero.

Una de las pasajeras falleció y hasta el momento sus familiares tampoco han recibido ni apoyo con los gastos médicos ni funerarios, “todos andamos peregrinando en la Fiscalía de Justicia donde el Ministerio Público nos dice que no puede hacer nada por nosotros”.

Dijo que una persona de nombre Ignacio que al parecer es el propietario de la unidad de pasaje, se ha portado de manera grosera y ha argumentado que no tiene por qué darles apoyo económico, que se lo exijan a la causante del accidente.

Zebadúa González hizo un llamado a las autoridades para que les hagan justicia en torno a este lamentable hecho, toda vez que han eludido su responsabilidad tanto el concesionario como la aseguradora Quálitas y hasta hace unos días el Fiscal del Ministerio Público aún no contaba con el peritaje del accidente y que por lo tanto no se pueden deslindar responsabilidades.

Explicó que ya solicitaron la intervención de Condusef, donde les informaron que esa empresa aseguradora Quálitas tiene 6 quejas por incumplimiento en el pago de los seguros. EL ORBE / Rodolfo Hernández González