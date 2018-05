*Basta de Centralismo: Melgar.

CDMX; 9 de Mayo del 2018.- El Senador Luis Armando Melgar resaltó la importancia de erradicar el centralismo, por ello impulsa el “Plan Chiapas”, el cual busca acercar a la Federación en un pacto de justicia, en el que la entidad y los ciudadanos decidan la planeación del gasto con base en mecanismos de evaluación y focalización, “urge que CFE reduzca sus tarifas en Chiapas, basta de centralismo” expresó.

Se destacó que Melgar ha realizado en el Senado de la República, mesas de trabajo con autoridades federales de CONAGUA, CFE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dando como resultado que CFE se comprometiera a dar atención personal con autoridades de primer nivel en Chiapas a los grupos y organizaciones que reclaman cobros excesivos y un trato injustificado.

Cabe destacar que como parte de su “Acuerdo para construir ciudadanía”, el legislador tapachulteco ha impulsado intensamente en diversos ámbitos esta gestión, ya que los principales afectados son las personas que con gran esfuerzo tratan de sacar adelante a su familia o a sus negocios, “es irracional no replantear las tarifas que CFE le impone a los chiapanecos”, puntualizó.

“Chiapas es uno de los Estados que más aporta al país, con una honrosa producción del 45% de energía hidroeléctrica, por eso, buscamos tarifas justas de luz, donde quien no gane, no pague, y quien gane poquito, también pague poquito, esto debe ser una realidad para que a Chiapas y a los chiapanecos les vaya bien”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa