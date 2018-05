AMLO Anuncia Reunión con la Coparmex

Pánuco.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, anunció que el próximo 17 de mayo se reunirá con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



Detalló que en ese encuentro les dirá que se impulsarán actividades productivas y trabajará conjuntamente con el sector empresarial del país.En entrevista al término de su mitin en este municipio de Veracruz, el abanderado de de la coalición Morena-PES-PT señaló que, de llegar a la Presidencia de la República, “lo único que no habrá (con los empresarios) es influyentismo ni corrupción”.López Obrador también confirmó que su eventual secretaria de Economía en caso de ganar los comicios del 1 de julio “se reunió a título personal con empresarios para aclararles que no está en contra de la iniciativa privada, lo que quiero es que no haya corrupción ni impunidad ni influyentismo”.“Yo cuando puedo lo hago. Me acabo de reunir, hace poco, con el administrador-presidente de Blackrock (Larry Fink), el que administra los fondos financieros más cuantiosos del mundo, me reuní con él y estamos hablando, informando acerca de nuestra propuesta”, expuso. Agencias