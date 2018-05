Empresas Chiapanecas Tendrán Prioridad en Contratos: JOSEAN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de Mayo.- Al sostener un encuentro con empresarios, José Antonio Aguilar Bodegas afirmó que desde el primer día de la administración trabajará para recuperar la gobernabilidad, la estabilidad y la confianza, combatir la corrupción y emprender programas emergentes para el rescate de la economía, de la producción y del desarrollo de Chiapas.



El candidato del PAN, PRD y MC al Gobierno Estatal se comprometió a dar un fuerte impulso a las empresas chiapanecas para generar empleos, dándoles prioridad para que sean las que ejecuten las obras y las que brinden los servicios a la administración, para de esa manera reactivar la economía.Dijo que el cambio que requiere Chiapas se logrará con la participación de la sociedad organizada, estableciendo que no meterá las manos en las organizaciones empresariales y productivas, a quienes ofreció pleno respeto y respaldo para recuperar el crecimiento que se ha detenido.“La crisis de Chiapas es tan grave que no hay un municipio donde no esté quebrado el comercio y las pequeñas constructoras a las que el gobierno les adeuda, pero no les paga bajo el argumento que no tienen contrato, pero la obra fue construida e inaugurada”, sostuvo. Comunicado de Prensa