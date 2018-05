Desalojan Predio Invadido Sobre el Libramiento Sur de Tapachula

* Vivales Vendieron Lotes Hasta en 45 mil Pesos

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo.- En cumplimiento a una orden de un Juez federal, alrededor de 250 elementos de diversas corporaciones realizaron el desalojo del predio “El Chorizo”, al sur de la ciudad, sin que hubiera detenidos ni se registraran incidentes.

Los uniformados arribaron alrededor de las 07:00 horas al lugar, ubicado en el Libramiento, a un costado del puente elevado de la 4ª Sur.

La realización del operativo que fue encabezado por dos Fiscales, ya había sido notificada a las personas que mantenían la posesión de ese predio desde mediados del año pasado.

Según los primeros informes, las autoridades les habían indicado que tenían que desalojar voluntariamente el terreno, de unas tres hectáreas de superficie, propiedad del Gobierno del Estado.

Por ello, a la hora de que se desarrollaron las acciones no había casi nadie en el lugar, salvo dos o tres personas que argumentaban que se estaban violando sus derechos, aunque no especificaron cuáles.

Para concretar la recuperación del predio, que en su parte posterior colinda con el estadio de futbol “Manuel Velasco Coello, se requirió de maquinaria pesada con la que destruyeron las viviendas, la mayoría chozas de madera, plástico y láminas.

En ese mismo lugar, una persona que se identificó como Pedro Solórzano, indicó a las autoridades que unos vivales “líderes” de organizaciones sociales les habían vendido los lotes en 45 mil Pesos cada uno.

Con detalles narró como los fueron convenciendo para que entregaran el dinero y que incluso les dijeron que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya había enviado 300 mil pesos para comprar dos transformadores y electrificar el predio.

Los “vivales”, plenamente identificados, les argumentaron también que las autoridades municipales ya iban a construir los servicios públicos, como las redes de agua potable y drenaje.

Asimismo, siempre les dejaron en claro que no se trataba de un terreno invadido sino que estaba en proceso de regularización.

También que les negaron que fuera un predio propiedad del Gobierno, sino más bien una superficie que había entrado a un juicio judicial y que “ya se había ganado”.

Sus declaraciones y las de otros supuestos afectados la hicieron ante el Notario que presenció los hechos, así como de los representantes de los medios de comunicación.

Se les exhortó que sus quejas las presentaran formalmente ante las autoridades judiciales para darle trámite y castigar a quien o quienes resulten responsables de ese supuesto fraude, que bien pudiera ser de varios millones de pesos.

Luego del desalojo, un grupo de cinco personas se presentaron al Palacio Municipal en busca de saber qué es lo que ocurrirá con el caso y determinar quién les devolverá el dinero que aportaron.

Se espera que en las próximas horas, el Juez que lleva el caso y los Agentes del Ministerio Público que atendieron las denuncias de las víctimas, informen sobre el avance de la situación legal de quienes se aprovecharon de la humildad y la inocencia de esas familias.

Se espera también que, bajo ese mismo sistema de desalojo, se recuperen los terrenos laterales a ese Libramiento, donde los invasores han construido viviendas y pequeños negocios, sin que nadie les diga nada. EL ORBE/ Raymundo Grajales / Ildefonso Ochoa Argüello