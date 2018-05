Cafetaleros Hace Historia: Campeón del Ascenso MX La FEMEXFUT Confirma que no Podrá Ascender ¿?

* EL EQUIPO TAPACHULTECO LOGRÓ EL OBJETIVO Y SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DEL ASENSO ANTE ALEBRIJES, DONDE SÓLO ASPIRABA A OBTENER UN PREMIO DE 120 MDP, DEBIDO A LA POSTURA DE LA FEMEXFUT DE IMPEDIR SU ASCENSO A LA PRIMERA DIVISIÓN.

Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca; 12 de Mayo.- Con un marcador global de seis goles por tres, los Cafetaleros de Tapachula se coronaron como Campeones de la Temporada 2017-2018 del ASCENSO Bancomer MX.

Sonó el pitazo inicial en el ITO, restaban únicamente 90 minutos para conocer al campeón de la Temporada 2017-2018. Cafetaleros de Tapachula, sabiéndose dueños de una amplia ventaja, saltaron al terreno de juego para marcar el ritmo al que habría de disputarse el último encuentro de la competencia.

Con seis minutos en el reloj, Christian “El Hobbit” Bermúdez generó la primera jugada peligrosa de frente a la portería de Edgar Hernández, guardameta de la escuadra local. Todo parecía indicar que la ventaja que los chiapanecos consiguieron en el partido de Ida no les era suficiente, quería más festejos a su favor.

Sin embargo, los dirigidos por el Profesor Irving Rubirosa, no estaban dispuestos a bajar los brazos y dejar ir la oportunidad de distinguirse como el mejor Club de la Temporada 2017-2018; a los 17´, Luis Guillermo Madrigal, con un cabezazo buscó mandar a guardar el balón al fondo de la portería, Gaspar Servio, guardameta de los del Cafetal, controló la esférica sin problema.

A los 20 minutos los de Tapachula fueron castigados con la pena máxima tras una jugada defensiva de frente a la portería de Servio, desde los once pasos Guillermo Madrigal fue el elegido para encarar al dorsal “19” de los chiapanecos e inaugurar el marcador con el primer tanto de la noche a favor del cuadro de casa.

Tras una excelente conducción y un centro medido de Rodrigo Noya, Guillermo Madrigal consiguió conectar con la cabeza para anotarse el doblete de la noche, oxígeno puro a favor del combinado anfitrión, con el dos por cero los Alebrijes acortaban distancia luego de la ventaja conseguido por los Cafetaleros en los primeros 90 minutos.

Para el tiempo complementario, ambos estrategas: Riburosa del lado de los Alebrijes, y Gabriel Caballero, de los Cafetaleros, plantearon modificaciones en sus formaciones. Los de Oaxaca reforzaron la línea ofensiva buscando el empate que mandara el encuentro a tiempos extras con la esperanza de vencer a los de Tapachula, mientras los de la verde Antequera reforzaron el medio campo, cuidando su ventaja y pretendiendo ampliar distancias con sus anfitriones.

A los 79 minutos una excelente doble atajada de Gaspar Servio le quitó a los de casa la oportunidad de marcar el tercero de la noche tras una jugada de táctica fija excelentemente ejecutada por Martín Zúñiga.

Para la recta final de la Gran Final, Gaspar Servio, debajo del travesaño de los de Chiapas se convirtió en el factor que favoreció a su escuadra, el ataque continuó que generó Martín Zúñiga desde su ingreso al terreno de juego amenazó constantemente con mover los números en el marcador, sin embargo, Servio se mantuvo firme hasta el tiempo de compensación, pero darle a su escuadra el campeonato.

Ya en el tiempo complementario, a los 90+2, José Miguel Ayoví firmó el campeonato de los visitantes con el sexto gol en el marcador global. Agencias