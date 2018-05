Vecinos se Organizan Para Combatir la Inseguridad en Diversas Colonias

* En 18 Municipios de la Costa y Soconusco de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo.- Vecinos de infinidad de colonias en al menos 18 municipios del Istmo, Costa, Sierra y Soconusco de Chiapas conformaron, en los últimos días, grupos civiles de autodefensas para hacer frente a la delincuencia común y afrontar los problemas de inseguridad.

Incluso en las últimas 72 horas, tres presuntos delincuentes han sido rescatados en Pijijiapan, Huixtla y Tapachula, de ser linchados por la población, al ser supuestamente sorprendidos in fraganti.

Desde hace un par de años los grupos de autodefensas civiles habían hecho público su presencia y se registraron muchas detenciones de delincuentes.

Incluso, había sido difundido en medios electrónicos una lista de supuestos delincuentes que estarían operando en la región, pero que aparentemente fueron asesinados por autodefensas que les advertía: “Vamos por ellos”.

Para el 2017, esas intervenciones fueron disminuyendo paulatinamente hasta ahora, que a partir de Enero se han registrado incrementos en los índices delictivos.

Se sabe que los pobladores se han organizado de nueva cuenta para vigilar sus colonias y formar, también, redes de comunicación entre ellos para avisar cuando son víctimas de algún delito o cuando tienen acorralado a un presunto delincuente.

Entre los municipios en donde reaparecieron las autodefensas están Motozintla, Siltepec, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua, Escuintla, Villa Comaltitlán, Huixtla, Huehuetán, Tapachula, Suchiate, entre otros.

Las autoridades, por su parte, han reforzado la seguridad de la región con grupos especiales de Combate a la Trata, Tráfico y Pandillas (Gottpa), el Operativo Mixto (GOM), la Gendarmería, entre otros, pero no ha sido suficiente.

“Ante la ola de asaltos en calles, robos a casa habitación, aumento de la violencia en colonias y falta de resultados de las autoridades policiacas, acordamos organizarnos en Comités de Guardia, con palos y machetes, detener delincuentes y hacernos justicia”, expresaron miembros de Asamblea de Vecinos.

En una reunión, los colonos llegaron a la conclusión de crear esos grupos de autodefensa civil, en virtud de que han sido víctimas de saqueos recientemente en sus propias viviendas.

La advertencia es que, una vez detenidos los delincuentes que las autoridades no han podido o no han querido atrapar, aplicarán un escarmiento ejemplar, con sus propias manos.

“No nos dejan otra salida por tantos atracos durante el día y la noche, incluso no podemos salir de nuestras casas porque las saquean. Vivimos en zozobra porque también hay venta de drogas, lesionados y asesinatos, y no vemos resultados positivos”, señalaron.

En el acto coincidieron que son tantos los casos y la poca efectividad de los uniformados, que se teme pudiera haber complicidad entre policías y delincuentes.

La población está inconforme porque los robos son cometidos no solo de noche, sino a cualquier hora del día y por eso iniciaron la conformación de los Consejos de Vigilancia, informaron.

La conformación de las autodefensas civiles son una situación que ya tiene muchos años en otras entidades del país. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello