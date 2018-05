Anaya Busca una Alianza con Zavala

Ciudad de México.- Ricardo Anaya le volvió a guiñar el ojo a la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo para que decline a su favor y dejó claro que el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, no tiene posibilidades de ganar la elección.

Durante su participación en la Reunión Anual de Consejeros de BBVA Bancomer, celebrado en el Hotel Camino Real de Polanco, el panista de plano subió a un pedestal a la esposa del expresidente Felipe Calderón, cuando el presentador le preguntó si buscaría una alianza con Zavala:

“Si por supuesto. Yo la tengo en un extraordinario concepto, la aprecio. Me encantaría que pudiera tener un gesto de ese tipo en este momento o en cualquier otro, estoy no sólo abierto, sino en la mejor disposición”.

Anaya no quedó ahí y agregó:

“En este momento, por la gravedad de la circunstancia que estamos viviendo, necesitamos ver hacia adelante, después ver hacia atrás y saber qué hubiéramos hecho. Esto no es una competencia entre dos personas, es una competencia entre dos proyectos de país. Lo que tenemos que hacer con enorme apertura es ver hacia adelante para ganar la elección, que tengamos esa disposición y me refiero al caso mío y a Margarita”. APRO