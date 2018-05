La CNTE Llama a Maestros a Votar por el Paro Indefinido, Ante la Negativa de SEGOB al Diálogo

*EL MAGISTERIO INSISTE EN RECHAZAR LA REFORMA EDUCATIVA, EN TANTO QUE LOS CANDIDATOS LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MEADE Y ANAYA LA RESPALDAN, SEÑALANDO QUE LOS MAESTROS DEBEN SOMETERSE A LA EVALUACIÓN. NO ASI LÓPEZ OBRADOR, QUIEN SEÑALA VA ECHARLA PARA ATRÁS.

Ciudad de México; 15 de Mayo.- La Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamó a las diferentes secciones que conforman la disidencia magisterial a votar a favor del paro indefinido de labores que ya se analiza en Asamblea Nacional Representativa.

El llamado se hizo en vista de que la Secretaría de Gobernación (Segob) se negó una vez más al diálogo con la CNTE e incluso evitó la entrega del pliego petitorio de los mentores.

La dependencia que encabeza Alfonso Navarrete Prida no sólo colocó sus acostumbradas vallas metálicas para cuidar el perímetro del edificio ubicado en Bucareli y evitar el arribo de los manifestantes, sino que retiró a los agentes policiacos para no dar pie a una confrontación, y tampoco envió un solo elemento de enlace para pactar algún acuerdo.

Los profesores esperaron por más de una hora tras la valla, debajo del sol, la presencia de algún representante de la Segob. De nada sirvieron sus intentos por derribar el muro metálico o los gritos y advertencias para que los atendieran.

La CNTE calificó de “provocación” la actitud de Navarrete, pues la Segob -dijo- tenía conocimiento de la marcha del contingente de 4 mil profesores y hasta de las advertencias a realizar el paro si no había entrevista.

Contundente, Pedro Gómez, de la sección VII, soltó: “Fuimos pacientes, no van a salir a recibirnos. No nos dejan otro recurso que el que hemos ido construyendo día a día: El recurso del paro indefinido de labores es un hecho, hoy”.

Y mandó a decir a “Los Pinos”, donde el secretario de Educación, Otto Granados Roldán, se reunió con el presidente Enrique peña Nieto, que no van a “dar un paso atrás”.

“La CNTE tiene bien puestos los 22 principios que nos van a permitir la ruta de la coordinadora y del pueblo de México. Si es delito exigirle a este gobierno que eche para atrás esta política que ha traído más pobreza y que ha hundido al país, entonces somos delincuentes. No va a haber suficientes cárceles para todos los que conformamos la CNTE, tendrán que construir muchos panteones”, advirtió.

A su vez, el secretario general de la sección de Michoacán, Víctor Zavala, reprochó la “falta de respeto” a su derecho a entregar documentos a las dependencias federales. “Vemos la cerrazón del gobierno, es una obligación que en el marco de la asamblea nos pongamos de acuerdo”.

Los profesores se retiraron del lugar alrededor de las 15 horas rumbo a la Asamblea Nacional Representativa que arrancó a las 4 de la tarde en la sede de la sección IX de la Coordinadora, ubicada en el Centro Histórico.

En votación, los integrantes de la CNTE decidirán el día de inicio del paro y un nuevo plan de acción para echar abajo la reforma educativa; la elección podría alargarse hasta entrada la noche, dijo a Apro el secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez.

El mitin concluyó con un “feliz día del maestro”. Apro

LAS MANIFESTACIONES EN EL PAIS

Tuxtla Gutiérrez.- Docentes chiapanecos, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon en Tuxtla Gutiérrez en respaldo al magisterio federal que exige la instalación de la Mesa Única de Negociación Nacional y rechaza la reforma educativa.

La CNTE exige la reinstalación más de 500 maestros cesados en el país por la aplicación de la reforma educativa, y la reconstrucción de escuelas y viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado.

Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- Integrantes de la Sección 22 del SNTE se movilizaron este martes en la capital de Oaxaca y su zona conurbada.

Al rededor de tres mil sindicalizados marcharon después de las 10:00 horas del crucero del monumento a Benito Juárez y la vía 190 al Istmo, hacia el zócalo de la ciudad.

Ciudad de México

Este martes hubo una marcha por diferentes calles de la Ciudad de México para conmemorar el Día del Maestro.

El contingente que se manifestó en la capital del país estuvo conformado por profesores procedentes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México.

Chetumal, Quintana Roo

Integrantes del magisterio protestaron para exigir la reinstalación de profesores dados de baja por no aprobar exámenes de certificación.

Guerrero

Chilpancingo.- Profesores de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg)y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) marcharon y protestaron en el Congreso de Guerrero.

Exigieron al gobierno de Guerrero que se revisen de nuevo las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembreen distintas regiones del estado.

Guanajuato

Poco más de 50 profesores provenientes de diversos municipios de la entidad, salieron de la zona de Los Pastitos hasta la Plaza de La Paz y se instalaron en el exterior del Museo Palacio de los Poderes. En la protesta exhibieron lonas de repudio a la reforma y gritaron mensajes de protesta.

En la entidad, 542 maestros reprobaron las evaluaciones hechas por la Federación y 99 más que no lo presentaron, comentaron los manifestantes. “Se teme que en cualquier momento se les hará la rescisión de contrato”, expusieron.

ESTADO DE MEXICO

Alrededor de 400 personas adheridas a la Coordinadora de Escuelas Democra?ticas en el Estado de Me?xico (CEDEM), se manifestaron afuera de la Casa Estado de Me?xico, sobre Paseo Colo?n, en Toluca, para exigir la reconstruccio?n de aulas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Zacatecas

Medio centenar de integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (MDMZ) marchó por las calles del Centro Histórico para expresar su rechazo a las reformas estructurales y a un aumento salarial que consideran una burla.

Se pronunciaron también contra la venta de inmuebles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

En este mismo día, también se realizan protestas en otros estados de la República como Sonora, Baja California y Puebla. (Agencias)