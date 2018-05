Pijijiapan Tendrá más Oportunidades: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El candidato a la gubernatura de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que Pijijiapan y su gente tendrán más oportunidades de desarrollo cuando el proyecto de la coalición “Juntos haremos historia” triunfe en las urnas el próximo 1 de julio.

El aspirante impulsado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), señaló que trabajará muy de cerca con el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atender las necesidades de todos los municipios de la entidad.

En este sentido, Rutilio Escandón se comprometió a encabezar un gobierno austero que combata firmemente la corrupción y la impunidad, y trabajar de acuerdo con el Proyecto Alternativo de Nación.

“Yo soy un hombre que ha trabajado más de 40 años al servicio de las y los chiapanecos, no estoy aquí por influencias del poder sino porque he caminado junto a la gente, conozco la realidad del estado y sus problemáticas y sé cómo resolverlas”, agregó.

Explicó que los adversarios de otros partidos políticos se han burlado del pueblo y lo han empobrecido durante años, además que le han cerrado la puerta una vez que han estado en el gobierno, por ello pidió a las y los habitantes reunidos que no se dejen engañar nuevamente. Comunicado de Prensa