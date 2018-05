En Riesgo más de Mil Mdp a la Cafeticultura por Veda Electoral y Cambios de Funcionarios en SAGARPA

*PRODUCTORES EXPRESAN PREOCUPACIÓN PORQUE NO LLEGAN LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS 2018, LO QUE AFECTA A UNOS 300 MIL CAFETICULTORES A NIVEL NACIONAL.* “HAY DINERO, PERO AHORA LO PRETENDEN MANEJAR DE MANERA DISCRECIONAL Y ESO ES LO QUE NOSOTROS NO QUEREMOS”, MANIFESTARON.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo.- De acuerdo con el representante del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, se podría retrasar la entrega de mil 90 millones de Pesos para los cafeticultores por los constantes cambios de funcionarios en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Los representantes de organizaciones productoras del aromático grano de los 12 Estados en donde se cultiva se reunieron en las últimas horas con las autoridades federales en la Ciudad de México, en donde se reconoció que hay preocupación porque no llegan los recursos destinados a los programas 2018.

“Hay dinero, pero ahora lo pretenden manejar de manera discrecional y eso es lo que nosotros no queremos”, señaló al estimar que hay alrededor de 300 mil cafeticultores afectados a nivel nacional.

“Estamos saliendo afectados, si se sigue dando este desorden y si no se entregan estos recursos precisamente en esta segunda quincena del mes de mayo y en junio”, abundó.

De acuerdo a lo que explicó a los medios de comunicación, los productores entregaron sus solicitudes a la Sagarpa desde Enero pasado, conforme marca la normativa; sin embargo, no han recibido los apoyos para el campo.

Consideró además que la suspensión de los programas federales por el proceso electoral de éste año también está perjudicando a los productores de café en territorio nacional.

“Nos está pegando la cuestión de la veda electoral. En reuniones anteriores convocamos a los Secretarios y les dijimos que esto nada tenía que ver. Se radicaron los recursos, los mil 90 millones de pesos a otra institución y por lo tanto ya están los recursos y se pueden ejercer sin la interferencia de la cuestión política-electoral”, indicó”.

Por su parte, Indalecio Flores Bahámaca, Coordinador de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tapachula y miembro del Consejo Nacional de Productores de Café, dio a conocer algunos acuerdos que se dieron al final de esa reunión en la que confirmó estuvieron funcionarios de la Sagarpa.

En el acto, según Flores, los productores expresaron su incertidumbre por los cambios de funcionarios en esa dependencia, sobre todo los que tenían responsabilidad de la liberación de los recursos.

Así también, porque se temía que se iba a hacer de nuevo todas las solicitudes, generando el descontento porque se entregaron oportunamente a principios de año, incluyendo los expedientes técnicos, y ahora son fechas de los dictámenes y de la entrega de los recursos.

En respuesta, de acuerdo al Coordinador de la CNC, se dio a conocer la operatividad de los programas federales para éste año, además de que los funcionarios de la Sagarpa les aseguraron que se respetarían los acuerdos y que, por lo tanto, se van empezar a liberar los recursos en unos 15 días.

En la solicitud de los cafeticultores, dijo, se pidió que los recursos sean entregados antes de las votaciones del 1º de Julio, “porque no es justo que ya está etiquetado y lo quieran dejar para después de las elecciones”.

En éste momento del ciclo agrícola se requiere de la aplicación de los insumos, explicó, “porque las plantaciones no saben de la veda electoral, y porque se debe de hacer un buen manejo de los cultivos para que haya buenos resultados”.

Dentro de los apoyos y programas pendientes se encuentra la entrega de paquetes tecnológicos, la construcción de viveros, la distribución de plantas de alta resistencia a las plagas, la contratación de técnicos, entre otros.

También mencionó que los precios del café se vinieron abajo en los últimos días de 2 mil 800 a mil 800 Pesos por cada saco pergamino de alrededor 60 kilos (quintal), luego de darse a conocer una sobre-producción considerable en Brasil y la recuperación de los cultivos por la roya.

Por ello están proponiendo que desde ahora se ponga en marcha una estrategia conjunta que permita al Gobierno Federal entrante y a los Estatales donde se produce café, hacer frente a la problemática social que se viene para el próximo ciclo con los bajos precios. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello