Tapachula Será mi gran Prioridad: Roberto Albores

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- El candidato de la coalición “Todos por Chiapas”, Roberto Albores Gleason se comprometió que, de verse favorecido por las elecciones de Este 1º de Julio, que su gobierno será garante de la libertad de expresión y la de prensa.

Al reunirse con representantes de los medios de comunicación, también afirmó que su administración impulsará un nuevo esquema de transparencia y acceso a la información, no sólo en las adquisiciones y el uso de los recursos del erario, sino también las que tienen que ver con el resto de las acciones gubernamentales.

En especial se refirió al trabajo de los comunicadores y las editoras, de las que dijo, habrá apertura para que desarrollen libremente su trabajo, sin condicionamientos.

Además, hizo un compromiso público para fortalecer las dependencias investigadoras de los delitos cometidos en contra de los trabajadores de medios de comunicación y, sobre todo, dar con los responsables de quienes violenten esas garantías y castigarlos conforme a la ley.

En el acto, celebrado en un salón del centro de la ciudad, el candidato abrió el encuentro haciendo un resumen de sus propuestas de campaña, que incluyó los temas financieros, agrícolas, de seguridad, desarrollo económico, deporte, industria, infraestructura, turismo, ganadero, comunicaciones, programas sociales, entre otros.

Ratificó que su administración impulsará a la Zona Económica Especial y el Parque Agroindustrial, ambos en Puerto Chiapas, para que sean los grandes proyectos que impulsen el desarrollo no solo de la Frontera Sur, sino de todo el Estado.

Confió que esos dos proyectos generarán -directa e indirectamente- miles de fuentes de empleo y una gran derrama económica, sobre todo para Tapachula y el resto de los municipios del Soconusco.

Conjuntamente con su plataforma de desarrollo que tiene contemplado para la entidad, afirmó, Chiapas se transformará en un importante polo de desarrollo.

Aún cuando la reunión se trató de un encuentro con amigos, como él lo denominó, hubo un periodo de preguntas y respuestas, en la que los comunicadores le preguntaron de diversos temas.

Por ejemplo, en el caso de la obra pública que se lleve a cabo en el Estado, hizo el compromiso de que su gobierno solamente contratará a empresas locales, “para que la riqueza de Chiapas se quede en Chiapas”.

Habló de manera especial del Soconusco. Dijo que Tapachula es la ciudad estratégica en el Estado y que por eso será la gran prioridad de su gobierno.

Su propuesta, dijo, dedicará gran parte del tiempo de su gobierno, para el desarrollo de la región y el impulso de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Al ser cuestionado sobre los temas álgidos en la Entidad, Albores afirmó que conoce ampliamente los problemas que le duelen a Chiapas, desde la pobreza, la marginación, la falta de empleos y de oportunidades, entre otros, “pero tenemos todos los recursos para salir adelante”.

Aclaró que en su gobierno no habrá imposiciones de ideas caprichosas o de proyectos sin fundamento, y que, por el contrario, habrá foros permanentes para que la sociedad participe en las soluciones que requiere Chiapas.

Así comenzó Albores una gira de trabajo de dos días por Tapachula y los municipios aledaños.

Este viernes recorrió varias colonias populares como la Xochimilco, Libertad-El Carmen e Indeco, además de convivir con los locatarios del mercado “San Juan”, donde aprovechó para escuchar sus peticiones e incluirlas dentro de su programa de gobierno.

También tuvo otras reuniones con estructuras partidistas, con empresarios, líderes de opinión, ganaderos y con la representación regional de los trabajadores del Estado.

Para este sábado, en sus actividades por Tapachula tiene contemplado una reunión con coordinadores del Partido Nueva Alianza; así como una reunión de acuerdos con los sectores productivos, inversionistas y empresarios de la región.

Estará además en un evento en la zona rural baja de éste municipio y, ya por la noche, en la entrega de nombramientos políticos a candidatos; para concluir con una reunión con pastores religiosos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello