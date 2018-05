Hay que Reducir Tarifas Eléctricas Para Lograr un Chiapas Productivo

* Basta de Abusos de CFE: LAM

Cintalapa, Chiapas; 21 de Mayo del 2018.- En reunión con líderes sociales de Cintalapa, el Senador Luis Armando Melgar refrendó su apoyo con el “Plan Chiapas”, el cual busca lograr justicia social, “Basta de abusos de CFE, hay que reducir tarifas para lograr un Chiapas productivo”.

“Proponemos un acuerdo honesto y transparente donde en el paquete social de Chiapas, CFE considere el consumo de luz como un subsidio, con un principio básico; si no tienes trabajo no pagas y si ganas poquito debes tener una tarifa fija para que pagues poquito, así podemos acabar con años de injusticia social y darle rumbo económico a quien más lo necesita”, puntualizó.

Asimismo, el legislador tapachulteco resaltó que sólo de manera civilizada y haciendo las cosas bien, se podrán lograr acuerdos con CFE, los cuales beneficien al bolsillo de los chiapanecos, esto también abona a construir un Chiapas Productivo.

Cabe destacar que como parte de su “Acuerdo para construir ciudadanía”, el legislador tapachulteco ha impulsado intensamente en diversos ámbitos esta gestión, ya que los principales afectados son las personas que con gran esfuerzo tratan de sacar adelante a su familia o a sus negocios, “es irracional no replantear las tarifas que CFE le impone a los chiapanecos”, expresó.

“Buscamos buenos resultados para acabar con años de injusticia y de centralismos, por ello no descansaremos hasta lograr que la Federación, ofrezca un trato digno para los chiapanecos, con mejores tarifas de CFE, e igualdad de oportunidades, el único objetivo es construir un Chiapas productivo”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa