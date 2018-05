Donald Trump Impone Firma Nuevas Sanciones a Venezuela

*Debido a la Reelección de Maduro Hasta el 2025.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto con sanciones del Departamento del Tesoro a Venezuela, horas después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara la victoria de Nicolás Maduro en unas elecciones consideradas ilegítimas por Estados Unidos.

El decreto de Trump prohíbe:

*La compra de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar.

*Cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela que se comprometa como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar, ventas, transferencias, cesión como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la cual el Gobierno de Venezuela tenga un 50 por ciento o más de participación.

Las Sanciones Incluyen al Banco Central y a la Estatal Petrolera PDVSA.

El presidente Trump dijo en un comunicado sobre Venezuela que “hoy, he tomado medidas para evitar que el régimen de Maduro realice ‘ventas de fuego’, liquidando activos críticos de Venezuela, activos que el país necesitará para reconstruir su economía. Este dinero pertenece al pueblo venezolano”.

“He firmado un decreto para evitar que el régimen de Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del gobierno venezolano. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo venezolano, que ha sufrido inmensamente bajo el régimen de Maduro. Hacemos un llamado para que el régimen de Maduro restaure la democracia, realice elecciones libres y justas, libere a todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional, y ponga fin a la represión y la privación económica del pueblo venezolano. Esta orden es la más reciente en una serie de acciones fuertes y consistentes que mi administración ha tomado contra el régimen de Maduro”.

La Oposición Política y Varios Países han

Denunciado Como una Farsa la Reelección de Maduro.

Catorce Gobiernos de América, conocidos como el Grupo de Lima, no reconocen los resultados de las elecciones en Venezuela de este domingo y acordaron “reducir” sus relaciones diplomáticos llamando a sus embajadores en Caracas, según un comunicado emitido este lunes.

Según los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, las elecciones del 20 de Mayo en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso “democrático, libre, justo y transparente”.

Por tanto, los catorce países llamarán a sus embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela dichos países para expresar su protesta.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones al constituyente Diosdado Cabello. Agencias