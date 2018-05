AMLO Nombra a Exfiscal a su Campaña

Tlaquepaque, Jalisco; 22 de Mayo.- Al dar la bienvenida al exfiscal Santiago Nieto Castillo a su campaña, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que de ganar la presidencia continuará con todas las investigaciones en curso, incluidas la de Odebrecht, aunque -aclaró- no será verdugo y solo hará justicia.

“En su momento vamos a hablar sobre ese tema (Odebrecht), ya dijimos que todas las investigaciones en curso se van a continuar. Yo no soy verdugo, yo no quiero venganza, quiero justicia”, expresó.

En un mitin en esta localidad, acompañado de Nieto Castillo, lamentó también la violencia en Guadalajara que ayer dejó varias personas heridas por un ataque contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

“Muy lamentable lo de ayer en Guadalajara, esto demuestra que hay un problema grave de inseguridad y violencia en Jalisco y en el país. No es nada más Jalisco, es todo México. Son 70 homicidios diarios y lo que tenemos que concluir es de que la estrategia de la inseguridad y la violencia ha fracasado rotundamente desde Calderón y con Peña”, expuso. Sun