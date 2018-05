Asume Manuel Velasco la Confederación Nacional de Gobernadores CONAGO

*EL GOBERNADOR CHIAPANECO AGRADECIÓ ESTA DISTINCIÓN Y ASEGURÓ QUE CUMPLIRÁ LA ENCOMIENDA CON RESPONSABILIDAD E IMPULSANDO LA AGENDA COMÚN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.

Villahermosa, Tabasco.- Ante el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello fue nombrado Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para encabezar los trabajos de este órgano colegiado.

Desde la ciudad de Villahermosa Tabasco, sede de la 54ª Reunión Plenaria Abierta de la Conago, el Gobernador chiapaneco agradeció esta distinción y aseguró que cumplirá la encomienda con responsabilidad e impulsando la agenda común con el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales.

Señaló que su compromiso será darle altura de miras a la participación de la Conago frente a los retos que el país tiene por delante, como son el proceso electoral más grande de su historia; la consolidación de los avances que ha tenido en estos años y el respaldo al Gobierno de la República en la coyuntura que representa las nuevas relaciones bilaterales con el Gobierno de Estados Unidos.

En presencia del Presidente de la República y sus homólogos, Velasco Coello se pronunció por la unidad nacional para trabajar en torno a objetivos comunes a favor de México y dar mayores resultados a la ciudadanía.

“Hoy, México necesita unidad nacional para afrontar el desafío que representa la renegociación del Tratado de Libre Comercio; unidad nacional para enfrentar políticas migratorias xenofóbicas que atropellan la dignidad humana y buscan dividir sociedades construyendo muros; unidad nacional para encontrar mayores cauces que nos permitan fortalecer la paz y la seguridad en nuestro país; unidad nacional para que el próximo 2 de julio, las y los mexicanos nos demos la mano como hermanos y caminemos juntos, hombro a hombro, para sacar adelante a México”, puntualizó.

Asimismo, reconoció el trabajo en conjunto con el presidente Peña Nieto quien ha tomado en cuenta la visión de los Gobernadores y de los Estados, para el diseño de las Reformas Estructurales que están transformando a México.

En este sentido, el Gobernador de Chiapas resaltó que los Estados del Sur ya cuentan con las Zonas Económicas Especiales, las cuales se crearon gracias a la visión y el liderazgo del Presidente de la República, y que permitirán revertir las desigualdades regionales en el mediano y largo plazo.

“Son instrumentos que sirven no solo para combatir la pobreza con inversiones generadoras de empleos y prosperidad, sino también para hermanar al Norte y al Sur en un solo frente en común. Norte y Sur más unidos que nunca, más fuertes que nunca para sacar adelante a México”, expresó.

Tras destacar el trabajo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, a quien releva en el cargo, subrayó que la principal fortaleza de la Confederación Nacional de Gobernadores es, sin duda, su pluralidad política, por lo que su encomienda será llevada con una política de puertas abiertas para dialogar con todos, buscar las coincidencias y construir acuerdos que abonen a la unidad de las y los mexicanos.

“Por esta razón, extiendo a todos ustedes, especialmente al señor Presidente de la República, una cordial invitación para acompañarnos en el Estado de Chiapas a la próxima sesión de la Conago”, enfatizó.

El ahora Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores refirió que el próximo primero de Julio están convocados a votar más de 89 millones de mexicanos, por lo que, dijo, cada uno debe aportar lo que le corresponde con responsabilidad y patriotismo, para que estas elecciones sirvan para unirnos y no para dividirnos.

Por su parte, el presidente Peña Nieto apuntó que trabajar en conjunto da resultados positivos, muestra de ello es que la agenda de reformas estructurales no habría sido posible sin el respaldo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, de los Gobiernos y legislaturas de cada entidad.

Detalló que actualmente se cosechan los primeros frutos de las acciones coordinadas de manera institucional en materia de generación de empleo, inversión extranjera, exportaciones de productos agroindustriales, turismo y acceso a telecomunicaciones.

Asimismo, el Ejecutivo Federal subrayó la tarea realizada por el Gobernador de Tabasco al frente de la Conago y externó el mejor de los éxitos para el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello como nuevo presidente de esta Confederación.

“Quiero dejar constancia, reconocimiento y felicitación al gobernador de Tabasco y al mismo tiempo desearle éxito a quien desde hoy encabeza esta Conferencia Nacional de Gobernadores, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello”, aseveró.

En este marco, Enrique Peña Nieto firmó el Decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola; además de hacer entrega de reconocimientos a los gobernadores de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; Morelos, Graco Ramírez, y de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por su notable participación en la Conago.

Durante esta reunión se contó también con la presencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y del secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez