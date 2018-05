Cafetaleros Ganó en la Cancha.

*La FEMEXFUT se Vende al Mejor Postor, No Juegan Limpio.

Sin Ascenso Cafetaleros, Recibe 120 MDP Para Infraestructura

Ciudad de México, 23 de mayo.- El regreso de Lobos BUAP a la Liga MX o la Primera División, será oficializado este miércoles cuando se celebre la Asamblea de Dueños del futbol mexicano.

Después de dimes, diretes y peleas internas, el conjunto universitario de Puebla encontró inversionistas que aportaran 49% de los 120 millones de pesos que la Liga MX exigía para recuperar su lugar, ya que Cafetaleros de Tapachula, ganador de la final de Ascenso MX, no está certificado para subir de categoría. Los chiapanecos se quedarán con ese dinero, a manera de consolación.

En las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Toluca, Estado de México, los nuevos socios serán presentados y así la Liga se mantendrá con 18 clubes, cuando existía la posibilidad de jugar con 17, o subastar una franquicia entre los equipos del Ascenso MX que sí contaban con la certificación como San Luis, Atlante o hasta el mismísimo TM Jaiba Brava.

Además de la reafirmación del cuadro de los Lobos, también se presentará el regreso de la regla 20/11, en la cual, los clubes estarán obligados a darle minutos a un jugador formado en México, menor de 20 años y 11 meses.

La que no cambiará será el formato de jugadores extranjeros o no formados en México que puedan estar en la cancha. Se mantendrá la regla 9/9, en la cual, en la cédula de un partido se pueden presentar nueve futbolistas no formados y nueve formados, alineando los que a conveniencia del club se desee.

Esta será la última junta en la que Decio de María funja como presidente de la FMF, pues Yon de Luisa tomará el puesto después de la Copa del Mundo. Sun