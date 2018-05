Ni me Retracto ni me Disculpo: Meade

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo esta tarde en Tlaxcala que no se retractará ni se disculpará con quienes violen la ley y afirmó que será un presidente que siempre estará del lado de las víctimas.

Ante más de 10 mil personas, reunidas en el centro ferial de la capital del estado, Meade advirtió que en materia de seguridad hay dos visiones en juego en la boleta. Explicó que su propuesta ofrece cuerpos profesionales de policías y que los delincuentes enfrenten todo el peso de la ley.

En cambio, advirtió, hay posturas que quieren concederle fuero a quienes infringen las normas. En este sentido, el candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza dijo que México quiere fuera a aquellos que pactan con los criminales y les ofrecen amnistía.

“Y yo hoy digo con toda claridad: si se trata de darle voz a las víctimas, ni me retracto ni me disculpo, ¡faltaba más!”, manifestó el aspirante presidencial.

Meade ofreció a los tlaxcaltecas una inversión histórica para rescatar el patrimonio colonial y arqueológico de la entidad. Informó que potenciará el turismo para detonar el crecimiento económico de esta región. Comunicado de Prensa

Anaya Critica Niveles

de Violencia en el País

El nivel de inseguridad en el país y en Jalisco –en donde esta semana criminales atentaron contra el exfiscal Luis Carlos Nájera– es insostenible, por lo que Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, insistió en un cambio de estrategia.

De visita en Jalisco, dijo que no va a politizar la muerte el bebé que murió por quemaduras cuando viajaba con su mamá en un camión que fue incendiado intencionalmente por miembros del crimen organizado.

“¡En qué momento nos acostumbramos a vivir así!”, cuestionó el abanderado de la coalición Por México al Frente, al tiempo que mencionó cómo el gasto se ha triplicado en seguridad y pese a ello la violencia ha aumentado.

Cuando le preguntaron que cuánto tomaría regresar la paz dijo:

“Los resultados se empezarían a dar de manera inmediata, pero hay que tener claro que esto va a ser un esfuerzo de largo trayecto, vamos a tener que trabajar durante todo el sexenio de manera más intensa para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. Sí es posible”.

En relación a lo dicho por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de que empleados de distintas empresas son presionados para votar por Anaya, el frentista pidió al tabasqueño dejar sus obsesiones.

Sobre su reunión con Margarita Zavala, señaló que estableció contacto vía telefónica pero no se han reunido. Sobre el mismo tema, fue cuestionado si habría borrón y cuenta nueva.

“Más que un borrón y cuenta nueva, las puertas están abiertas”. Agencias

AMLO dice a Cuauhtémoc Cárdenas

que sí busca su apoyo

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró desde Autlán, Jalisco, que sí le interesa contar con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas por todo lo que significa.

El fundador del PRD dijo que tendría su voto aquel candidato presidencial que respalde echar para atrás los artículos constitucionales en los que se sustenta la reforma energética.

Sobre eso, el tabasqueño dijo que tiene mucho respeto por el ingeniero Cárdenas. “Cómo no (voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas por todo lo que él significa. Lo respeto mucho”, enfatizó.

López Obrador también lanzó un llamado a los gobernadores de todos los estados del país a que firmen un pronunciamiento en línea con la postura del presidente Enrique Peña Nieto para comprometerse a no intervenir en los comicios, a respetar el voto, no usar dinero del presupuesto para comprar conciencias, ni traficar con la pobreza de la gente. Agencias