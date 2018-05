Respeto a Veredicto de las Urnas: Velasco

Al asumir la Presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario chiapaneco, Manuel Velasco Coello destacó que el voto libre de la ciudadanía es la mayor aportación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Velasco Coello apuntó que el primero de julio, México vivirá la elección más grande de su historia, a la que están convocados más de 89 millones de votantes que elegirán en las urnas 3 mil 407 cargos públicos en todo el país, por lo que cada quien debe aportar lo que le corresponde con responsabilidad y patriotismo, para que estas elecciones sirvan para unir y no para dividir.

“Tenemos la alta responsabilidad de abonar a un clima de libertad para que nada ni nadie quebrante la decisión de los mexicanos de elegir sin presiones o condicionamientos, que la ciudadanía vote libremente será una de nuestras mayores aportaciones”, aseveró.

Subrayó que luego de las elecciones del 1 de julio, las y los mexicanos deben trabajar en unidad y siempre por el bien y la grandeza del país.

“Porque todos debemos entender que la lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre mexicanos, mucho menos entre candidatos; todos debemos trabajar unidos, fortalecidos y comprometidos con un solo objetivo en común: el futuro de México y de las nuevas generaciones”, expresó.

En este sentido, resaltó que la pluralidad política es la principal fortaleza de la Confederación Nacional de Gobernadores, la cual es de gran valor en estos tiempos que se viven.

“Existe una pluralidad política que dialoga, que construye acuerdos y tiende puentes para encontrar puntos en común y la convergencia de visiones”, mencionó.

Finalmente, Velasco Coello hizo un llamado a las candidatas y candidatos a todos los puestos de elección popular, “para que privilegien las campañas de propuestas y de ideas en un marco de respeto y civilidad política, y no se alimenten las campañas de odio que tanto daño le han hecho a México en el pasado y en que la gente ya no cree ni quiere ver”. El Orbe/Jesús Sánchez Martínez