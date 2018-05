Habitantes de Mazatán Denuncian Aumento en el Índice de Inseguridad

* Hace Falta una Estrategia Para Combatirla.

Mazatán, Chiapas; 25 de Mayo.- Habitantes de este municipio denunciaron que es alto el índice de inseguridad y que hasta el momento el director de la Policía Municipal, Ramiro Acevedo Marroquín, no ha podido con el encargo.

Gabriel Villalobos y Martín Villarreal de la Cruz, indicaron que todos los días se cometen asaltos, robos a transeúnte, a casa habitación y la Policía Preventiva no puede brindar la seguridad a los mazatecos.

No hay estrategias de prevención y tampoco coordinación con otras corporaciones, aseguraron, y las dos patrullas muchas de las veces son utilizadas por el jefe policiaco para otros asuntos, menos para brindar seguridad a la población.

Villarreal de la Cruz indicó que hace unos días el propietario de un rancho de apellido Cárdenas, denunció que intentaron robarle pero que gracias a sus perros los delincuentes no lograron su cometido y lograron escapar.

Solicitó de la intervención de la Policía Municipal pero nunca llegaron a brindarle el auxilio y así sucede con las diversas llamadas de emergencia que no son atendidas.

Hizo un llamado al Alcalde para que tome cartas en el asunto, toda vez que esta población que era bastante tranquila, ahora está a merced de la delincuencia que opera con toda impunidad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González