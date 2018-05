Problema no es con Nestora, Sino con Quien Quiere Llevarla al Senado: Meade

Fresnillo, Zacatecas, 25 de mayo .- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, cuestionó la intención de Andrés Manuel López Obrador de llevar al Senado a Napoleón Gómez Urrutia y a Nestora Salgado, porque ambos tienen pendientes con la justicia.

“Nuestro problema no es con Napoleón, él le robó a los mineros. Nuestro problema no es con Nestora, ella violentó a su comunidad. Nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República, y desde aquí le decimos que no”, enfatizó.

En Fresnillo, Zacatecas, en un encuentro con la sociedad civil, al que acudieron campesinos, mineros, enfermeras, líderes obreros y candidatos del PRI a diputados federales y senadores, José Antonio Meade dijo que en el Senado de la República no tienen cabida políticos deshonestos.

Recordó que hay una sentencia que acredita que Napoleón Gómez Urrutia les robó a sus agremiados. Recordó que en los últimos días se han escuchado con horror las historias de quienes fueron víctimas de Nestora Salgado, acusada de secuestro.

En gira de trabajo por la entidad, el aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo que su presencia en Fresnillo es para comprometerse con el campo. “Vamos a darle al campo presupuesto multianual, ventanillas únicas y funcionarios que dejen sus oficinas y que se vayan a trabajar de mano de los campesinos y de los productores”, enfatizó.

José Antonio Meade asumió el compromiso de trabajar con los mineros de la entidad para que el sector sea fuente de prosperidad, y dijo que su gobierno reconocerá y dignificará su trabajo.

Mencionó que resolverá el problema de inseguridad que prevalece en el estado. “De la seguridad de Fresnillo nos vamos a encargar nosotros”.

El abanderado presidencial garantizó que desde la Presidencia de la República impulsará un Zacatecas con hospitales equipados al 100 por ciento, donde la salud sea preventiva antes que curativa y cuenten con la totalidad de medicinas que requieran.

A las mujeres les ofreció créditos a la palabra, guarderías y estancias de tiempo completo, así como el apoyo de casas de día y ratificó que en su gobierno no se va a tolerar al que le falte el respeto a una mujer.

El candidato de la coalición Todos por México escuchó a los candidatos a puestos de elección popular que le pidieron apoyo para que Zacatecas recupere la senda del crecimiento, haga frente a los fenómenos de inseguridad que se han incrementado y ofrezca a sus habitantes las oportunidades necesarias para que no emigren en busca de otras opciones que aquí no encuentran.

El candidato fue ovacionado por los más de 5 mil asistentes concentrados en el lugar, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y reiterarle su apoyo de frente a las elecciones en puerta. Comunicado de Prensa

AMLO Ofrece a Papás de los 43

una Comisión de la Verdad

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá justicia para los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y afirmó que integrará una comisión de la verdad para saber todo lo que aconteció durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ declaró que la dirección de esta comisión será ocupada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

López Obrador aseguró que Iguala será ejemplo de justicia en su gobierno, ello durante el mitin realizado este viernes en dicho municipio, en donde los padres de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos lo acompañaron en el templete. Agencias

Anaya Promete un México en Paz

con Empleo, Educación y Seguridad

México- El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, ofrece un México en paz con empleo, acceso a educación y seguridad.

El abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano visitará este viernes Nayarit, donde dará a conocer sus propuestas de cara a la contienda electoral del 1 de julio.

Al continuar con su campaña electoral, Anaya Cortés se reunirá a las 18:00 horas con simpatizantes en la Concha Acústica del Parque La Loma, ubicado en calle Puebla número 239, colonia Centro, en Tepic.

La víspera, el aspirante presidencial se reunió con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, en la capital del país, y con simpatizantes del municipio de Atizapán, en el Estado de México. Agencias