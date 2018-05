Se Pierde Producción de Fruta de Palma Africana por Falta de Planta Extractora en el Soconusco

*LA ALCALDE DE VILLA COMALTITLÁN SE NIEGA A DAR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROCESADORA.

* CADA SEMANA UNAS 2 MIL TONELADAS TIENEN QUE TIRARSE A LA BASURA.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo.- Unas 2 mil toneladas de fruta de la palma africana de la región Soconusco se están enviando a la basura cada semana, luego de que las dos plantas extractoras instaladas en la Costa del Estado son insuficientes y se niegan a recibir más producto.

Ante ello, cerca de mil productores de toda la región decidieron conformar la Sociedad Cooperativa “Pioneros de Hule El Sacrificio”, con sede en el municipio de Villa Comaltitlán.

En su desesperación de tener el producto pero sin que nadie se lo recibiera para ser procesado, tuvieron que entregar todo a una planta que se encuentra en el municipio de Palenque, en los límites de Chiapas con Tabasco, pero las pocas ganancias se pierden al pagar los fletes, casetas de peaje y otros gastos derivados del transporte.

Tan solo de fletes, se calcula que se pagan alrededor de 600 Pesos por tonelada, cuando la producción de ellos es de cerca de 3 mil toneladas semanales, es decir, unos 7.2 millones de Pesos en pérdidas mensuales para el Soconusco.

Roberto Marín Estrada y Jorge Luis Cueto Velázquez, apoderado legal y Presidente de esa asociación, respectivamente, dijeron en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que buscando una solución, hace tres años decidieron iniciar un ambicioso proyecto de construcción de una gran planta extractora de aceite de palma, con la que se beneficiarían miles de familias de la región.

Por ello fueron cumpliendo con cada uno de los requisitos federales y estatales que exigían las normas nacionales y extranjeras.

Al haber cumplido todo el proyecto, una financiera aprobó darles los alrededor de 7 millones de Dólares que requieren la construcción y la puesta en funcionamiento.

Se calcula que esa planta generaría alrededor de 3 mil empleos directos e indirectos y millones de Pesos mensuales, además de dar certidumbre a los productores de la región y mejores precios.

Sin embargo, señalan que justo a la hora de querer empezar a construir, la aún alcalde, Claudia López Aguilar se ha opuesto a expedir el permiso municipal, con diversos argumentos que ha ido cambiando constantemente y que les hace sospechar que pudiera haber un trasfondo.

“Con la postura asumida por la presidente, demuestra que se opone al desarrollo de Chiapas, sobre todo del campo”, afirmaron al comentar que en la nueva planta habría una fosa de oxidación que permitiría reutilizar el agua para riego y para la elaboración de fertilizantes naturales; y aclararon que no están solicitando un solo Peso al gobierno.

Acompañados de otros miembros de la mesa directiva, dijeron que es una ironía que se esté construyendo el Parque Agroindustrial y la Zona Económica Especial (ZEE), si se les están poniendo obstáculos a los productores de Chiapas por parte de las mismas autoridades.

Todo el país requiere de la producción chiapaneca porque todavía no se logra cubrir la demanda nacional y, por ello, se tiene que importar de otras naciones, dijo.

La Alcaldesa, por circunstancias que sólo ella conoce, no ha querido extender el certificado de uso de suelo y con ello se pone en riesgo la viabilidad del proyecto, se vayan los financiamientos a otros Estados y la producción del aceite de palma se vaya a pique, señaló.

Adelantó que ya compraron la maquinaria que se requiere para el procesamiento de 20 toneladas por hora, e incluso, técnicos de Malasia ya están listos para empezar a construir la planta.

Cansados de no ser escuchados, adelantaron que los productores y sus familias tendrán que optar por las manifestaciones, como último recurso para poder sobrevivir.

De acuerdo a los productores, la soberbia con la que se conduce López Aguilar, quien por cierto tiene como su primer regidor a su marido, Manuel Cruz Coutiño, está ocasionando pérdidas millonarias al municipio que ha presidido, en una administración que está a punto de fenecer.

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señalan que la palma africana en México se produce solamente en Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

En conjunto, las cuatro entidades generaron alrededor de 567 mil toneladas en un año, con un valor de producción de poco más de 800 millones de Pesos.

En Chiapas se han sembrado aproximadamente 60 mil hectáreas y más de la mitad de ellas están en la región Soconusco. En total, el Estado produce anualmente unas 400 mil toneladas, cuyo valor asciende a unos 600 millones de Pesos, es decir, una tercera parte de la producción nacional.

La palma de aceite es el séptimo cultivo más importante de Chiapas, únicamente por detrás del maíz, café cereza, pastos, plátano, caña de azúcar y frijol.

Aunque no lo parezca, la producción de palma africana o de aceite en el Estado está por delante de cultivos como la papaya, mango, cacao, tomate rojo, aguacate, cacahuate, manzana, durazno, papa, ciruela, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello