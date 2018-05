Mi Compromiso es Encabezar un Gobierno Austero: Rutilio

Terminar con los lujos, excesos y privilegios del gobierno es uno de los principales compromisos que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Gubernatura de Chiapas, ha realizado durante su campaña rumbo a las elecciones del 1 de Julio.

En este sentido, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), señaló que los recursos públicos no se gastarán en superficialidades, por ello no se continuará con la mala práctica de utilizar aviones y helicópteros para transportar y pasear a los funcionarios en vez de auxiliar a la gente.

Asimismo, reiteró que desde el primer día de su administración, enviará al Congreso Local una iniciativa de ley para quitar el fuero a los funcionarios, ya que es una de las principales demandas del pueblo.

Por ello, Rutilio Escandón llamó a votar por el cambio verdadero que representa este proyecto, el cual busca hacer valer la democracia para lograr justicia y paz social, además de acabar con la corrupción y la impunidad en Chiapas y México.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta para no caer en engaños como los que surgen en cada elección para inhibir la participación en las urnas o evitar que voten libremente, en este sentido, aclaró que no se terminarán los programas sociales, sino que se mejorarán. Comunicado de Prensa

Respalda el PRI Candidatura de Albores

Comitán, Chiapas.- Con firmeza, René Juárez Cisneros afirmó que es convicción del Comité Ejecutivo Nacional del PRI brindar su total apoyo a su candidato al gobierno de Chiapas, Roberto Albores Gleason, continuar con la campaña que lo lleve a la Gubernatura.

En gira proselitista realizada en el Estado este domingo junto con el dirigente estatal, Julián Nazar Morales, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional en Comitán y La Trinitaria sostuvo que “vine a decirles que no están solos y cuentan con el apoyo del priismo nacional”.

Reiteró que el Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político determinó otorgar su respaldo absoluto a Albores Gleason, como su abanderado al Gobierno del Estado.

El Presidente del PRI negó rotundamente la posibilidad de una declinación de su abanderado al Gobierno Estatal, indicando que la convicción del partido y de Roberto Albores es seguir adelante.

Pidió a los priistas chiapanecos sacar la casta, el valor y con ideas, con propuestas, convencer para vencer. Comunicado de Prensa

Promete Aguilar Bodegas Programa

de Reconversión Productiva

Acala, Chiapas; 27 de Mayo.- José Antonio Aguilar Bodegas se comprometió a impulsar desde el Gobierno del Estado un programa de reconversión productiva que reactive la agricultura y la ganadería, que genere empleos en el campo chiapaneco y reactive la economía.

El candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, aseguró que tiene que analizarse el potencial de cada región del Estado y de esa manera se impulsen los cultivos necesarios que además tengan garantizado el mercado, sea nacional o de exportación, sumado a buscar los mecanismos de industrialización y evitar que las cosechas queden en el suelo.

En encuentros con líderes ejidales y representantes de sectores productivos de Acala y Totolapa, ratificó que se impulsará el cultivo de maíz amarillo del que Chiapas requiere un millón 200 mil toneladas anuales para las actividades ganaderas.

Mencionó también que se reactivarán los créditos, se otorgarán incentivos para tecnificar el campo y se aprovechará el potencial de agua para ampliar los sistemas de riego en por lo menos 50 mil hectáreas en la entidad.

En ese sentido, mencionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado autorizaciones para usar el agua del río Grijalva en riego de las tierras que existen en sus riberas, como el caso de Acala, y eso tiene que aprovecharse. Comunicado de Prensa

Fernando Castellanos con

Buen Arranque de Campaña

Impresionante ha sido el arranque de campaña de Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien durante el fin de semana dio muestra del músculo con el que cuenta la candidatura común “La Fuerza de Chiapas”, en su camino hacia la Gubernatura del Estado.

Desde el día viernes, Fernando Castellanos arrancó una intensa actividad para dar a conocer sus propuestas de campaña y su proyecto de gobierno a la militancia de los partidos que le acompañan, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Ese viernes, posterior a recibir su registro como candidato, Fernando Castellanos Cal y Mayor llamó a la militancia a trabajar en unidad por la defensa del voto libre y seguro, pues ello garantizará el triunfo de su proyecto el próximo primero de Julio.

Durante el sábado, la actividad continuó por las regiones Altos Tsotsil Tseltal y Metropolitana, donde visitó los municipios de Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, y aseguró que como Gobernador del Estado defenderá a muerte los intereses de las y los chiapanecos.

Para cerrar su intensa gira de trabajo en ese fin de semana, el domingo, desde la región de La Frailesca, Castellanos Cal y Mayor destacó el respaldo de los miles de militantes de los partidos PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, quienes acompañaron en todo momento al candidato para exponer sus propuestas y su proyecto de gobierno.

En su estancia por los municipios de La Concordia, Villa Corzo y Villaflores, el candidato Fernando Castellanos Cal y Mayor resaltó el compromiso de la militancia para contribuir a que su proyecto llegue a cada rincón de Chiapas y sea conocido por todas las mujeres y todos los hombres de la entidad. Comunicado de Prensa