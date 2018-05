Suspenden Apoyo a Productores de Café y Maíz por la Veda Electoral

*Anuncia SAGARPA.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- Productores de café y maíz en el Soconusco tendrán que esperar a que concluya el proceso electoral para recibir los apoyos que otorga la Sagarpa, tanto del Programa Integral de Apoyo a la Cafeticultura (PIAC), como del Programa de Apoyo para Productores de Maíz y Frijo (Pimaf), para no malinterpretar con la coacción del voto, afirmó el coordinador regional de la CNC, Indalecio Flores Bahamaca.

Aunque este año la Sagarpa entregó en tiempo y forma los recursos para beneficiar a los productores de maíz y café, la veda electoral interfiere para hacer la entrega a los beneficiados, por ello se informa a los campesinos para no violentar con estas restricciones, dijo.

Señaló que la CNC es respetuosa de la ley electoral, por ello se determinó entregar los apoyos a los productores tanto de café y maíz una vez que concluya la jornada electoral, por lo que las reuniones solo son para informar sobre la situación y dar certeza a los beneficiados de que los apoyos ya están etiquetados.

Detalló que en el programa del Pimaf son alrededor de mil 200 productores de autoconsumo los que serán beneficiados con paquetes tecnológicos que consiste en productos como urea, herbicidas y foliares; en el caso del programa del PIAC, son mil 500 productores que cumplieron con la documentación.

Finalmente, mencionó que las lluvias que se han registrado en la región han sido benéficas para las plantaciones como de maíz y café, y a pesar de la suspensión en la entrega de los apoyos en las ramas de producción, estos llegarán en buen momento para ser aplicados, no como ha sucedido en años anteriores cuando los insumos llegan fuera de tiempo, incluso cuando las lluvias han finalizado. Agencia Intermedios