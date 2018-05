Arranca Campaña Electoral en Chiapas 2018; Suman más de 9 Mil Candidatos en Proselitismo

*EN LAS MÁS DE 100 DE LAS 122 ALCALDÍAS QUE SE DISPUTARÁN, LOS PRINCIPALES ADVERSARIOS SON EL PRI Y EL PVEM. Y AL MENOS 18 DE LOS 122 ALCALDES BUSCAN REELEGIRSE, AÚN CUANDO NO HAN ENTREGADO CUENTAS PÚBLICAS PASADAS (DE 2016 O 2017)

Tuxtla Gutiérrez.- Más de 9 mil 380 candidatos arrancaron este martes su campaña para buscar un cargo de elección popular en los 122 Ayuntamientos de Chiapas y las 40 curules en el Congreso local.

A 30 días de que se realice la jornada electoral, muchos de los aspirantes iniciaron sus mítines esta madrugada en plazas públicas para presentar sus respectivas propuestas políticas.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), Morena, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, empezaron la carrera en busca del voto de unos 3 millones 550 mil electores chiapanecos que irán a las urnas el próximo 1 de Julio.

De los 125 Ayuntamientos de Chiapas, en tres de ellos no habrá elecciones: Belisario Domínguez -por estar en un territorio en disputa entre Chiapas y Oaxaca- Oxchuc, donde sus pobladores de las 155 comunidades acordaron elegir a sus autoridades por usos y costumbres, y Honduras de la Sierra, recientemente creado.

El PRI y el PVEM rompieron su alianza en la entidad, por lo que ahora cada partido lleva a sus respectivos candidatos a la Gubernatura: Roberto Albores y Fernando Castellanos, respectivamente.

En las más de 100 de las 122 alcaldías que se disputarán, los principales adversarios son el PRI y el PVEM. Y al menos 18 de los 122 Alcaldes buscan reelegirse, aún cuando no han entregado cuentas públicas pasadas (de 2016 o 2017).

Los aliados naturales del PVEM en la Gubernatura, como Chiapas Unido y Mover a Chiapas, llevan cada uno sus respectivos candidatos a alcaldes. Ambos partidos reciclaron a Exalcaldes que no gozan de buena reputación, como Enoc Díaz Pérez, quien estuvo preso por diversos delitos y busca la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo.

Por su parte, Ramiro Gómez, que aspira a la alcaldía de Simojovel, ha amenazado de muerte en varias ocasiones al párroco Marcelo Pérez Pérez.

En las alcaldías suman 9 mil 387 candidatos que conforman 892 planillas en 122 Ayuntamientos. Y, además de 24 curules por la vía uninominal, hay otras 16 que serán repartidas por la vía plurinominal. Apro/ Isaín Mandujano