“México Pagará el Muro”: Trump; “Nunca”, Responde Peña Nieto

Washington; 29 de Mayo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó hoy la idea de que será México el que pague la construcción de su prometido muro en la frontera con el país vecino, y aseguró además que “lo disfrutarán”.

“Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo se los digo”, aseveró el mandatario en un mitin con seguidores en Nashville (Tennessee).

“Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesa México desde Honduras y todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada. Van a pagar por el muro y lo van a disfrutar”, insistió.

La insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con el Gobierno mexicano, que ha rechazado en diversas ocasiones que eso vaya a ocurrir.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto dejó claro al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que México no pagará ni hoy ni nunca por la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre los dos países.

“Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros)”, escribió el Presidente de la República en su cuenta de la red social de Twitter.

En media hora, el mensaje del Presidente de México en Twitter superó los 5 mil Retuits y más de 11 mil Likes, cifra que sigue aumentando.

La vehemencia de Trump con la construcción del muro provocó que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara un viaje a Washington para visitar al multimillonario, una cita que no ha vuelto a concretarse pese a que Trump se abstuvo de mencionar que México pagaría los costes durante algún tiempo.

Sin embargo, el magnate tampoco ha logrado que el Congreso apruebe los recursos para que el muro sea construido con fondos federales, y ahora el multimillonario ha retomado la idea de que serán los mexicanos quienes lo financiarán. Sun