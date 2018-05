Tenemos un Reto de Seguridad: Meade

México.- El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dio a conocer hoy la ruta de trabajo que seguirá su gobierno para fortalecer las capacidades del Estado a fin de investigar, perseguir y castigar los delitos que lastiman a los mexicanos.

Meade hizo un reconocimiento franco y realista sobre los retos existentes en materia de seguridad e impartición de justicia, del que da cuenta el hecho que sólo 3 de cada 100 delitos que se cometen en el país son investigados.

“Tenemos un reto de seguridad que no terminamos, no sólo de superar, que no terminamos de enfrentar y dimensionar”, aceptó Meade ante organizaciones de la sociedad civil que lo convocaron a la Tercera Cumbre Ciudadana, encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Minería.

En contraste con su adversario Andrés Manuel López Obrador que se pronuncia por la amnistía para delincuentes y promueve candidaturas de personajes con apelaciones pendientes por secuestro, Meade estableció su visión según la cual la justicia para las víctimas implica castigar a quienes las violentaron. Comunicado de Prensa