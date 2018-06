Altas Temperaturas Podrían Reactivar Plaga de La Roya del Café: CASFA

*Exhortan Realizar Trabajos de Prevención en Plantaciones.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio.- Debido al intenso calor en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional alertó en su página de internet sobre la intensidad de los Rayos Ultravioletas (UV), los cuales se encuentran al máximo, es decir, en la puntuación 11, por lo que se ha recomendado tomar precauciones para lograr una protección extra que evite el daño a los seres humanos.

Sin embargo, la intensidad de los rayos UV, no sólo se genera en la población, sino en el campo, donde decenas de cultivos se ven verdaderamente afectados en estas fechas que están en la etapa de la aparición de los frutos, donde la etapa de la floración fue aceptable, pero estas condiciones climáticas son de riesgo.

En este sentido, el Director del Centro Agroecológico, San Francisco de Asís, Jorge Aguilar Reyna, indicó que en la producción de café los campesinos deben hacer trabajos de prevención de la roya, ya que el cafetal en estos momentos está en el proceso de cambios de hojas.

El nivel de sobrecalentamiento o sobre radiación en el que está expuesto el campo agrícola, es de alerta, porque al llegar los rayos UV en el nivel 11, como está hasta ahora, no hay fotosíntesis y si hay aborto floral, la planta no va a dar fruto, por ello se requiere que los productores tomen las medidas pertinentes, dijo.

Agregó que en este caso, los campesinos deben aplicar los nutrientes foliares, fungicidas orgánicos, podar, y permitir el crecimiento de la planta, para que en esta cosecha no se tengan pérdidas considerables y lograr que cada planta pueda llegar a tener cuando menos 4 kilos de producción.

Finalmente, hizo un llamado a todos los productores para que en estas fechas hagan las adecuaciones antes mencionadas, para garantizar el fruto de la planta, debido a que el cambio climático ha generado condiciones adversas muy fuertes, ya que se espera que se desarrollen más vientos, sequias prolongadas y heladas que afectarán directamente a la agricultura del trópico. Agencia Intermedios