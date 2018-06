Realizan Redada Antipandillas en Tapachula Cero Tolerancia a la Delincuencia: Canaco

* EN EL OPERATIVO HUBO VARIOS DETENIDOS, INCLUYENDO A DOS MARAS VINCULADOS A UN HOMICIDIO; ADEMAS DE INTEGRANTES DE LAS MARAS Y CENTROAMERICAMNOS ILEGALES.

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio.- Decenas de elementos de diversas corporaciones de las tres instancias de Gobierno realizaron este viernes un operativo sorpresa en el primer cuadro de la ciudad en contra de la delincuencia común y organizada, teniendo como saldo a varios detenidos, incluyendo a dos posibles homicidas

Las acciones se dan luego del llamado que han hecho insistentemente los representantes de los sectores productivos de la región, en torno a que hay un incremento en los niveles de inseguridad, en el flujo de indocumentados y en la presencia de miembros de las pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.

En las acciones fueron desplegados los uniformados no solamente en las calles, sino también en los edificios públicos, mercado ‘Sebastián Escobar’ y tianguis, así como áreas aledañas.

Los primeros reportes señalan que entre los detenidos de éste viernes en el centro de la ciudad, hay dos sujetos de origen centroamericano que podrían estar vinculados con la muerte de un transexual, ocurrido en la ciudad en los últimos días.

Se cree que el occiso ofrecía sus servicios en la Central Oriente, frente a una iglesia adventista instalada cerca del Parque Bicentenario, en donde también fue atacado a golpes otro transexual, quien a pesar de las lesiones, sobrevivió.

A esos dos detenidos, supuestamente se les encontró enervantes, así como un arma blanca, por lo que elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía de Atención al Migrante, iniciaron las investigaciones correspondientes.

Aún se desconoce con precisión el número de detenidos y las causas, y por ello serán las autoridades las que den a conocer en detalle lo ocurrido.

Horas antes, la Fiscalía General del Estado (FGE) había confirmado la detención en Tapachula de otros cuatro miembros de la banda delictiva Barrio 18, por posesión de droga y armas de fuego.

De acuerdo a la dependencia, elementos del Grupo Antipandillas encabezados por la Fiscalía de Inmigrantes, realizaron recorridos preventivos en diversos sectores de la ciudad y en municipios fronterizos.

En esas acciones fueron asegurados Alex “N” de 21 años de edad; Carlos “N”, de 24; José Miguel “N”, también de 24, los tres de origen guatemalteco, así como el mexicano Marco “N”, de 50.

Luego de practicarles una revisión de rutina les encontraron un arma de fuego marca Luger, calibre 9mm, con cargador y 16 cartuchos útiles, así como un arma de la marca Browning, calibre 9mm, con cargador y 5 cartuchos útiles.

Además, les aseguraron 70 envoltorios que contenían marihuana y ocho envoltorios de plástico conteniendo cocaína.

Según la dependencia, los presuntos responsables se encuentran puestos a disposición de la Fiscalía de Inmigrantes, quien investiga su probable participación en otros delitos cometidos en el Estado.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada de Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía Federal y Gendarmería Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ejército Mexicano, Marina, Instituto Nacional de Migración (INM) y Procuraduría General de la República, entre otros

Operativos Permanentes.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la localidad, Carlos Murillo Pérez, indicó que el clamor de la sociedad y de los sectores productivos, es que esos operativos ya no sean esporádicos sino permanentes, es decir, que los uniformados queden adscritos al municipio y a sus alrededores.

Entre el comercio establecido hay preocupación porque los asaltos a mano armada, los robos, las extorsiones, entre otros delitos, ya son de todos los días, externó.

Así también, que han visto que entre los detenidos en los últimos meses, hay una gran participación de extranjeros indocumentados que no oponen resistencia, quizá porque saben que con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, los van a ir a dejar a la frontera para deportarlos y ellos podrán regresar a seguir cometiendo sus fechorías.

La presencia de los maras nuevamente en Chiapas ha causado temor entre los empresarios, dijo, porque conocen sobre el desarrollo que esos grupos delictivos han tenido en Centroamérica, en donde son los responsables de la mitad de los homicidios dolosos, secuestros, asaltos y otros delitos.

Esos mismos operativos deben aplicarse también en colonias populares y en el resto de los municipios de la frontera sur, precisó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello