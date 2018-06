Trump Propone dos Acuerdos “Separados” con Canadá y México en vez del TLCAN

* Aseveró que sus Países Vecinos Tiene Economías Diferentes.

EEUU.- El presidente Donald Trump sugirió hoy que Estados Unidos podría buscar acuerdos de libre comercio por separado con México y Canadá para reemplazar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) que los tres países integran desde hace 24 años.

“Para ser honesto, no me importaría ver el TLCAN, que tendría un nombre diferente, como un acuerdo por separado con Canadá y otro con México. Estamos hablando de dos países muy diferentes”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), vigente desde 1994, se renegocia a exigencia del mandatario estadounidense, quien lo ha calificado como “desastroso” para su país, argumentando que le ha costado empleos e inversiones.

“Ha sido un mal negocio para Estados Unidos desde el primer día. Perdemos mucho dinero con Canadá y perdemos una fortuna con México. Y no va a suceder así nunca más”, dijo Trump.

“México se ha tomado nuestras compañías automotrices, un gran porcentaje de ellas, y no puede ser”, enfatizó.

La revisión del TLCAN se ha complicado en las últimas semanas por las diferencias de los socios en torno a sectores estratégicos como el automotor, con Washington pugnando para que una mayor parte de los componentes y ensamblado de vehículos producidos en la región se hagan en su territorio.

Este objetivo estadounidense, junto a otros como la inclusión de una cláusula que forzaría a renegociar el acuerdo cada cinco años, ha encontrado fuerte resistencia de los representantes de México y Canadá.

“Me gusta el libre comercio, pero quiero un comercio justo. Como mínimo, quiero un comercio justo”, insistió Trump el viernes, horas después de reavivar temores de guerra comercial al imponer fuertesaranceles a las importaciones de aluminio y acero a sus tres principales socios: Canadá, México y laUnión Europea. SUN